Ngày 11-11, tại TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghệ Chuỗi khối OnusChain tổ chức Lễ công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain, định vị hạ tầng blockchain Việt Nam phục vụ chuyển đổi số quốc gia, kết nối giáo dục - doanh nghiệp - hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nghi thức ra mắt Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội đã thông qua khung cơ chế phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó Đà Nẵng được xác định là địa phương trọng điểm. Song song đó, Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP của Chính phủ cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở đường cho việc ứng dụng công nghệ blockchain vào quản trị, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, OnusChain ra đời với tầm nhìn xây dựng hạ tầng blockchain Việt Nam - không chỉ là công nghệ, mà là nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tri thức.

OnusChain ra đời với tầm nhìn xây dựng hạ tầng blockchain Việt Nam

OnusChain hướng đến 4 nhóm dịch vụ khoa học – công nghệ gồm: thiết lập mạng PoSA; Trao đổi tài sản số; Quản trị On-chain & minh bạch; Triển khai Smart contract (E2E).

Ngoài ra, OnusChain Academy ra đời nhằm đào tạo lập trình blockchain thực hành đầu tiên dành cho sinh viên Việt Nam, được xây dựng với mục tiêu đưa công nghệ chuỗi khối ra khỏi phạm vi lý thuyết, tiến vào ứng dụng thực tiễn.

Chương trình được thiết kế theo hướng “học qua trải nghiệm – learning by building”. Qua đó, sinh viên, lập trình viên trẻ có cơ hội rèn luyện kĩ năng thực hành và tham gia vào hệ sinh thái blockchain “Make in Viet Nam”, sẵn sàng trở thành lực lượng nòng cốt cho nền kinh tế số.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược tại buổi ra mắt

Ông Huỳnh Anh Tấn, Tổng Giám đốc OnusChain cho biết, nếu blockchain là hạ tầng của tương lai, thì hạ tầng ấy cần được xây dựng bởi chính những người Việt Nam để phục vụ thiết thực cho giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng, một cách minh bạch và bền vững.

“OnusChain sẵn sàng mở rộng hợp tác, chia sẻ nền tảng, đồng hành cùng cộng đồng để phát triển các giải pháp blockchain phục vụ mục tiêu phát triển bền vững”, ông Huỳnh Anh Tấn nhấn mạnh.

PHẠM NGA