Thúc đẩy tăng trưởng thông qua công nghiệp công nghệ cao và đổi mới số

Chiều 13-11, tại Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương (TPHCM), đã diễn ra phiên thảo luận “Năng lực thúc đẩy phát triển & thúc đẩy năng suất và tăng trưởng thông qua công nghiệp công nghệ cao và đổi mới số”.

Phiên thảo luận nằm trong chuỗi các sự kiện của Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italy (HLD) lần thứ 9 năm 2025, do bà Thái Vân Linh, CEO Skills Bridge, Cựu Giám đốc Chiến lược và Vận hành, VinaCapital điều phối phiên họp. Tham dự có các diễn giả, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phát biểu tại phiên thảo luận

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết đối với TPHCM, việc thúc đẩy tăng trưởng không còn chỉ là tăng cường đầu tư, thành phố đã chuyển dịch chiến lược sang tăng trưởng dựa trên hiệu suất, lấy năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) làm chỉ số đo lường cao nhất, chỉ số này phản ánh hiệu quả thực chất của đổi mới số.

Tăng trưởng TFP tại cấp địa phương được kích hoạt thông qua việc cụ thể hóa các chiến lược công nghệ cao, như: Hạ tầng dữ liệu và sản xuất thông minh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa chuỗi giá trị; cam kết đối với đầu tư dài hạn và nguồn nhân lực.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đột phá TFP của quốc gia, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính, sự hợp tác quốc tế, đặc biệt với Italy - một cường quốc công nghiệp và công nghệ là không thể thiếu.

Thông qua việc triển khai Chiến lược Smart City, đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và vốn nhân lực, TPHCM đã tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sẵn sàng cho tăng trưởng dựa trên TFP.

Các diễn giả trao đổi, chia sẻ tại phiên thảo luận

Tại phiên thảo luận, các diễn giả đánh giá, khi các quốc gia ASEAN tiếp tục ưu tiên vào tăng cường khả năng chống chịu và đổi mới sáng tạo, các ngành công nghệ cao đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động kinh doanh, ổn định khu vực và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Theo các diễn giả, với uy tín hàng đầu trong công nghệ tiên tiến, kỹ thuật và nghiên cứu, Italy đang ở vị thế thuận lợi có thể đóng góp mạnh mẽ và có ý nghĩa vào sự phát triển của ASEAN trong những lĩnh vực này. Tiềm năng cho các dự án hợp tác chung, chuyển giao công nghệ và chia sẻ tri thức là rất đáng kể, mang lại những lợi thế hợp tác độc đáo cho cả hai khu vực.

* Cùng ngày, đã diễn ra phiên thảo luận “Công cụ thúc đẩy hợp tác kinh tế khai mở tiềm năng đầu tư ASEAN – Italy: Thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, xúc tiến thương mại và giảm thiểu rủi ro”.

Phiên thảo luận do bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc điều hành WTC Bình Dương New City điều phối. Tham dự có ông Valentino Valentini, Thứ trưởng, Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm “Made in Italy” cùng các diễn giả, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Các diễn giả trao đổi tại phiên thảo luận

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Valentino Valentini, cho biết: “Tại Italy, chúng tôi cùng nhau đối mặt rủi ro, tìm cách cùng nhau cải thiện chuỗi cung ứng. Chúng tôi sử dụng các công nghệ 5.0 nhưng lấy con người làm trung tâm. Vấn đề là cần định hướng sự chuyển đổi làm sao phải mang lại lợi ích cho người dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng và môi trường. Chúng tôi khẳng định, ASEAN là đối tác Italy trân trọng. Chúng tôi không chỉ mang lại công nghệ mà còn mang lại tri thức, các chiến lược đầu tư cũng như những chiến lược “giảm thiểu rủi ro”… trong quá trình hợp tác với ASEAN”.

Tính đến nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Italy vào ASEAN đạt 7,7 tỷ Euro, trong khi FDI từ ASEAN vào Italy vượt hơn 800 triệu Euro. Các công cụ hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Italy (cũng như châu Âu) rất đa dạng và đa chiều, bao gồm các hiệp định thương mại, hiệp ước đầu tư, liên doanh và các chương trình hợp tác kinh tế – kỹ thuật.

PHƯƠNG LÊ