Giới trẻ rủ nhau "săn" những thông điệp tự hào ẩn trong trải nghiệm ở đảo Ngọc

Giữa biển trời Phú Quốc rực sắc cờ, nhiều du khách trẻ hào hứng bước vào hành trình “giải mã” những thông điệp tự hào được gửi gắm tinh tế trong từng trải nghiệm như: check-in tại các công trình kỷ lục, đón trái tim pháo hoa mang thông điệp “Tổ quốc trong tim” và chờ khoảnh khắc các toà nhà Hillside Residence cùng lên đèn thắp sáng biểu tượng 2/9.

Check-in tại những công trình biểu tượng

Dịp Quốc khánh 2/9, sắc đỏ hiện diện khắp Thị trấn Hoàng Hôn, từ những dãy phố hướng biển mang cảm hứng Địa Trung Hải đến Cầu Hôn vươn mình giữa biển trời. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, nhuộm không gian bằng không khí lễ hội vừa rộn ràng, vừa thân thuộc.

Giữa khung cảnh ấy, nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau bắt “trend” trải nghiệm mới đó là tìm kiếm những “điểm chạm tự hào” tạo nên hành trình mừng Quốc khánh theo cách của riêng mình.

Du khách trẻ hào hứng check-in tại nhà hàng bia ven biển Sun Bavaria GastroPub

Điểm chạm đầu tiên chính là ba công trình mang kỷ lục thế giới được hội tụ trên đảo Ngọc.

Từ Cáp treo Hòn Thơm - tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới với chiều dài 7.899,9 m, đưa du khách như “bay” giữa biển trời Nam đảo, đến nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước lớn nhất thế giới của show Kiss of the Sea; hay nhà hàng bia ven biển Sun Bavaria GastroPub, mỗi công trình đem đến trải nghiệm khác nhau.

Nhưng tất cả cùng gặp nhau ở cảm giác tự hào trước vẻ đẹp trù phú mà thiên nhiên ban tặng cho biển đảo Việt Nam và trước những dấu ấn mới đang vươn lên giữa đảo Ngọc, góp phần đưa du lịch Việt hiện diện nổi bật hơn trên bản đồ thế giới.

Từ Thị trấn Hoàng Hôn đến Hòn Thơm đều rợp cờ hoa chào mừng Đại lễ 2/9

Biết đến “hòn đảo của những kỷ lục” qua báo chí và truyền hình, Thu Huyền, du khách Đà Nẵng, đã rủ bạn trai lên đường khám phá Phú Quốc. Trong suốt hành trình, trải nghiệm khiến Huyền nhớ nhất là chuyến đi trên Cáp treo Hòn Thơm và khoảnh khắc check-in cùng lá quốc kỳ giữa biển trời xanh biếc.

“Từ Thị trấn Hoàng Hôn đến Hòn Thơm đều rực rỡ cờ hoa. Đi đến đâu, tôi cũng có cảm giác như mang lá cờ trong tim”, Huyền chia sẻ.

Ẩm thực được thiết kế riêng cho dịp 2/9

Không chỉ hiện diện tại những công trình quy mô, thông điệp “chạm tự hào” còn được gửi gắm trong nhiều trải nghiệm gần gũi ở Nam đảo Phú Quốc.

Tình yêu đất nước đi vào những món ăn được thiết kế riêng cho dịp 2/9 như những chiếc bánh Pháp mang thương hiệu Eric Kayser được trang trí sắc đỏ, điểm xuyết ngôi sao vàng...

Du khách có thể “săn tìm” những món quà đặc biệt ấy tại Chợ Quê (Taste of Vietnam) ở Sun World Hòn Thơm, chợ đêm Vui Phết trong Thị trấn Hoàng Hôn, quán cà phê Apollo hay tiệm bánh Pháp Eric Kayser, Maison Kayser…

Hình ảnh Tổ quốc hiện diện trong từng chi tiết nhỏ khiến hành trình khám phá thêm phần thú vị và là điểm nhấn giàu cảm xúc trong bộ ảnh mừng Quốc khánh.

Săn pháo hoa “Tổ quốc trong tim”

Khi màn đêm buông xuống, hành trình “chạm tự hào” bước vào khoảnh khắc rực rỡ nhất.

Trên mặt biển Nam đảo, Symphony of the Sea mở ra không gian trình diễn sôi động với những màn flyboard, jetski, âm nhạc và pháo hoa nghệ thuật. Giữa nhịp biểu diễn dồn dập, pháo hoa bất ngờ kết thành hình trái tim giữa nền trời, gửi gắm thông điệp “Tổ quốc trong tim”.

Pháo hoa trong show diễn Symphony of the Sea kết thành hình trái tim giữa nền trời, gửi gắm thông điệp “Tổ quốc trong tim”

Đó cũng là khoảnh khắc được nhiều khán giả trẻ chờ đợi. Hàng loạt điện thoại cùng hướng lên bầu trời. Tiếng reo vang theo từng chùm pháo hoa, rồi lắng lại trong vài giây khi hình trái tim rực sáng giữa biển đêm. Thông điệp đó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn nhưng đủ để người xem nhận ra, xúc động và muốn lưu giữ.

Cảm xúc ấy tiếp tục được đẩy lên cao trong show diễn Kiss of the Sea khi hình ảnh ngôi sao vàng hiện lên cùng thông điệp “Chạm tự hào” trên màn chiếu nước khổng lồ nổi bật giữa biển đêm và những chùm pháo hoa bung nở. Lửa, nước, ánh sáng, âm nhạc và biểu tượng Tổ quốc hòa quyện, biến một đêm xem show thành trải nghiệm giàu cảm xúc.

Khoảnh khắc các toà nhà Hillside Residence cùng lên đèn thắp sáng biểu tượng 2/9

Đặc biệt, trong ngày 2/9, du khách sẽ có thêm trải nghiệm đáng nhớ khi các tòa nhà Hillside Residence đồng loạt lên đèn vào khoảng 7-8g tối. Từng ô cửa sáng dần, ghép thành biểu tượng “2/9” nổi bật trên sườn đồi, như một lời chào rực rỡ gửi tới ngày Quốc khánh.