Du khách thích thú trải nghiệm xuồng ba lá, xe ngựa trên cồn Thới Sơn

Dịp lễ Quốc khánh 2-9, cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) đón rất đông du khách đến “bắt trend” đi xuồng trong rừng dừa nước - trải nghiệm nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua. Tại đây, du khách cũng thích thú với dịch vụ đi xe ngựa và nhiều hoạt động đậm văn hóa miệt vườn.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 30-8, hoạt động đi xuồng ba lá trên rạch Bà Ngoạn đã thu hút đông đảo du khách tham gia. Những chiếc xuồng nhỏ chở khách len lỏi giữa con rạch, dưới tán dừa nước, tạo khung cảnh đặc trưng miền Tây.

Trước đó, lượng khách đến cồn Thới Sơn tăng mạnh từ cuối tháng 6, sau khi nhiều video trải nghiệm xuồng ba lá lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Du khách hào hứng trải nghiệm đi xuồng trên rạch

Bạn Thùy Giang (18 tuổi, đến từ Cần Thơ) cho biết đã xem các video đi xuồng trong rừng dừa nước: “Thấy cảnh đi xuồng rất đẹp nên tôi muốn trải nghiệm và rất thích. Không khí ở đây mát mẻ, cảnh sông nước còn nét hoang sơ, đậm chất miền Tây”.

Cồn Thới Sơn thu hút khá đông du khách người nước ngoài

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng lựa chọn cồn Thới Sơn cho kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Anh Nguyễn Thành Nam (40 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết tranh thủ kỳ nghỉ lễ đưa gia đình về tham quan, hít thở không khí miệt vườn. Theo anh, điểm đến này khá thuận tiện vì từ TPHCM di chuyển không quá xa, chi phí tham quan, trải nghiệm phù hợp.

Xuồng ba lá chạy trên rạch tạo nên khung cảnh ấn tượng

Tại cồn Thới Sơn, hiện có khoảng 300 xuồng ba lá phục vụ du khách. Những lúc cao điểm, xuồng tấp nập, xuôi ngược trên mặt nước tạo nên hình ảnh ấn tượng.

Ngoài đi xuồng, trải nghiệm ngồi xe ngựa cũng thu hút sự quan tâm của du khách. Những chiếc xe chở khách thong thả chạy qua các tuyến đường trên cồn, đưa du khách tham quan vườn cây, nhà dân và tận hưởng không khí miệt vườn.

Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở ngựa chở khách tại cồn Thới Sơn, cho biết lượng khách dịp lễ tăng nhiều lần so với ngày thường. Cơ sở phải hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Du khách trải nghiệm các hoạt động đậm văn hóa miền Tây như đi xe ngựa, làm bánh tráng, uống trà nhãn

Theo các đơn vị làm du lịch, lợi thế của cồn Thới Sơn là nằm gần TPHCM, thuận tiện cho các chuyến đi trong ngày, trong khi chi phí trải nghiệm tương đối rẻ. Bên cạnh đi xuồng ba lá, du khách còn có thể trải nghiệm xe ngựa, tham quan vườn cây ăn trái, các cơ sở sản xuất sản phẩm truyền thống và thưởng thức những nét đặc trưng của du lịch miệt vườn. Giá các tour ghép đến cồn Thới Sơn hiện phổ biến từ khoảng 150.000 đồng/người.

QUANG VINH