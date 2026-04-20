Giữ chuẩn văn hóa Đảng trong thời đại số

Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng (gọi tắt là Quy định 19) tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; trong đó đặt vấn đề xây dựng văn hóa Đảng gắn với chuẩn mực hành vi, trách nhiệm nêu gương và kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, kể cả trên không gian mạng.

Xây dựng văn hóa Đảng từ những việc cụ thể

Theo ông Vũ Văn Thể, đảng viên 54 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Quy định 19 cho thấy cách tiếp cận công tác chính trị, tư tưởng theo hướng toàn diện, gắn chặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với văn hóa, trong đó đặt vấn đề xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ là nội dung trọng tâm.

Ông Vũ Văn Thể chia sẻ, văn hóa Đảng không phải là nội dung bổ sung, mà là cái gốc tác động trực tiếp đến cách nghĩ, cách làm và cách ứng xử của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ. Điểm đặc biệt là các yêu cầu đã được cụ thể hóa thành những tiêu chí có thể kiểm chứng trong thực tiễn, như “nói đi đôi với làm”, giữ kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân, hạn chế né tránh, đùn đẩy. Khi các chuẩn mực được xác định rõ, việc đánh giá cán bộ cũng rõ hơn, gắn với từng việc, từng trách nhiệm cụ thể.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy, ông Vũ Văn Thể cho rằng, giá trị của văn hóa Đảng được thể hiện rõ qua hành vi hàng ngày. Ở cơ sở, đó là việc giải quyết công việc đến nơi đến chốn, giữ lời hứa với dân, làm việc có trách nhiệm. Những việc này tưởng nhỏ nhưng lại là thước đo trực tiếp uy tín của cán bộ, đảng viên và niềm tin của người dân với Đảng.

Từ thực tiễn cơ sở, bà Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư chi bộ khu phố 7, phường Long Trường (TPHCM), cho rằng, Quy định 19 giúp cấp ủy có thêm căn cứ để tiếp tục nâng chất công tác chính trị, tư tưởng, nhất là khi gắn với xây dựng văn hóa Đảng trong tình hình mới. Việc nắm bắt tư tưởng đảng viên vốn đã được chi bộ quan tâm thực hiện, nhưng với yêu cầu hiện nay thì cần làm sâu hơn, sát hơn với diễn biến thực tế. Bên cạnh sinh hoạt định kỳ, cấp ủy cần chủ động theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời trao đổi khi có vấn đề phát sinh, nhất là trước những nội dung mới, những vấn đề được dư luận quan tâm.

Theo bà Nguyễn Ngọc Vân, yêu cầu gắn công tác tư tưởng với trách nhiệm nêu gương là điểm rất đáng chú ý. Khi cấp ủy, bí thư giữ được sự nghiêm túc, “nói đi đôi với làm” thì việc định hướng, vận động sẽ thuận lợi hơn, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên và người dân.

Ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng

Một nội dung đáng chú ý của Quy định 19 là yêu cầu tăng cường quản lý, định hướng thông tin, kỷ luật phát ngôn và việc sử dụng thông tin, nhất là trên không gian mạng. Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Hòa Hưng (TPHCM), cho rằng, quy định này nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong phát ngôn và sử dụng thông tin, kể cả trên môi trường mạng. Vì vậy, hành vi trên mạng xã hội không còn là hành vi trên không gian cá nhân thuần túy, mà gắn trực tiếp với tư cách chính trị của đảng viên.

Điểm đáng chú ý nhất của Quy định 19 là cách tiếp cận rất rõ ràng: không gian mạng không còn là một “không gian phụ”, mà là một “mặt trận tư tưởng” trực diện. Theo TS Trần Thị Hà Vân, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM, với Quy định 19, điều quan trọng nhất là phải chuyển từ nhận thức sang hành động có tổ chức và có kiểm soát. Trước hết, không để khoảng trống thông tin. Khi thông tin chính thống chậm hoặc thiếu, thông tin sai lệch sẽ nhanh chóng chiếm chỗ. Vì vậy, cấp ủy cần chủ động cung cấp thông tin kịp thời bằng các kênh truyền thông chính thống và các kênh hiện đại, kịp thời định hướng dư luận. Một giải pháp mang tính đột phá là đẩy mạnh số hóa và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý. Nâng cao năng lực số, kỹ năng nhận diện thông tin đến khả năng phân tích, phản biện, sàng lọc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cấp thiết.

Đồng thuận với các ý kiến trên, TS Hồ Ngọc Đăng, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM, nhận xét, điểm cốt lõi của Quy định 19 là xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên. Công tác chính trị, tư tưởng phải được thực hiện thường xuyên, gắn với công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát. Mỗi cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy và người đứng đầu cũng phải thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống mà còn phải cẩn trọng trong phát ngôn, tiếp nhận, chia sẻ và sử dụng thông tin trên môi trường số.

Thông tin về Quy định 19 tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, yêu cầu các cơ sở Đảng phải nghiên cứu sâu về cách làm. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải tự chuẩn bị phương pháp, cách thức để tiếp cận Quy định 19 nhằm đạt hiệu quả cao nhất khi triển khai thực hiện.

THU HƯỜNG - VĂN MINH