Thay đổi nếp sinh hoạt Đảng nhờ ứng dụng số

Sinh hoạt chi bộ thực chất

Buổi sinh hoạt chi bộ đầu tháng 4-2026 tại khu phố 4, phường Phước Thắng diễn ra gọn nhưng đảm bảo đầy đủ nội dung và chất lượng sinh hoạt. Các đảng viên mở điện thoại, đăng nhập ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để điểm danh ngay khi cuộc họp bắt đầu. Trước đó, các nội dung đã được bí thư chi bộ tải trước lên ứng dụng để đảng viên nghiên cứu.

Các đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) nghiên cứu tài liệu qua các thiết bị số. ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Ông Nguyễn Trọng Quế, Bí thư chi bộ khu phố 4, phường Phước Thắng, cho biết, trước đây, việc chuẩn bị tài liệu họp hành mất nhiều thời gian, phải ghi chép các nội dung trọng tâm của nghị quyết và các văn bản liên quan để thông báo trong buổi sinh hoạt. Giờ thì tài liệu được gửi trước, rất đầy đủ để các đảng viên nghiên cứu. Nhờ vậy, đảng viên có thời gian đọc, suy nghĩ, chuẩn bị ý kiến; nội dung buổi sinh hoạt chi bộ vì thế đi thẳng vào vấn đề, giảm hình thức, tăng trao đổi thực chất.

Từ thực tế trên có thể thấy sự chuyển biến rất rõ nét, ứng dụng số đang tác động trực tiếp đến chất lượng sinh hoạt Đảng ở từng chi bộ. Tại phường Phước Thắng, nơi có gần 2.000 đảng viên sinh hoạt tại 45 chi bộ, hiện 100% dữ liệu được chuẩn hóa, gần 81% đảng viên cài đặt ứng dụng, trong đó khoảng 80% đảng viên sử dụng thường xuyên và góp ý kiến qua ứng dụng. Ông Trần Văn Biết (là ngư dân, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phước Thắng) cho hay, dù phải theo những chuyến đi biển dài ngày nhưng ông vẫn theo dõi được nội dung cuộc họp chi bộ, cập nhật thông tin, thậm chí tham gia ý kiến. “Trước đây, đi biển là coi như gián đoạn thông tin, giờ thì tôi vẫn nắm được tình hình chi bộ”, ông Biết nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Liễu, 51 năm tuổi Đảng, là đảng viên thuộc chi bộ khu phố 38, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, cũng rất hài lòng với các tiện ích của ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ngay khi địa phương triển khai, bà đã chủ động cài đặt, tìm hiểu ứng dụng. Có những buổi sinh hoạt, vì lý do sức khỏe không thể tham dự đầy đủ, bà vẫn theo dõi trọn vẹn nội dung cuộc họp, các văn bản quán triệt, cả ý kiến thảo luận và kết luận của bí thư chi bộ. Bà cũng tham gia đóng góp ý kiến từ xa, góp phần giúp buổi sinh hoạt chi bộ thêm sinh động.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng thông tin, Đảng bộ phường có gần 3.800 đảng viên, tỷ lệ sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt khoảng 95%. Các chi bộ đã đưa việc sử dụng ứng dụng này vào nền nếp sinh hoạt, qua đó thông tin được truyền tải nhanh hơn, giảm dần văn bản giấy, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Quản lý đảng viên một cách khoa học

Ngoài nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, với những địa bàn đông đảng viên, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử hỗ trợ hiệu quả trong công tác quản lý dữ liệu. Hiệu quả này cũng là nội dung trọng tâm vừa được Đảng ủy phường Sài Gòn đưa ra thảo luận kỹ tại buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố gắn với chuyển đổi số. Nhiều giải pháp thực tế đã được phân tích nhằm tối ưu hóa công nghệ, giúp việc quản lý đảng viên không còn là áp lực đối với đội ngũ cấp ủy ở cơ sở.

Dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng trong những bước đầu chuyển đổi, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện hơn. Để dữ liệu được thông suốt và đồng bộ, hạ tầng đường truyền cần sớm được nâng cấp, tránh tình trạng bị nghẽn mạng khi có quá nhiều đảng viên cùng truy cập một lúc. Ngoài ra, các tính năng trích xuất báo cáo cũng cần được điều chỉnh cho linh hoạt, dễ sử dụng hơn với mọi đối tượng.

Phường Sài Gòn hiện có hơn 11.000 đảng viên, với 127 tổ chức đảng trực thuộc. Ông Lê Tiến Sĩ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Sài Gòn, cho biết, nếu theo cách quản lý như trước đây, với số lượng cán bộ phụ trách phải thật gọn như hiện nay thì rất khó. Bởi trước đây, việc quản lý được thực hiện song song nhiều phương thức: phần mềm cũ, bảng Excel và hồ sơ giấy. Cách làm này không chỉ tốn thời gian, nhân lực mà còn tiềm ẩn sai sót khi đối chiếu, tổng hợp. Từ khi áp dụng cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 gắn với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, việc tra cứu thông tin trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ cần vài thao tác, cấp ủy có thể nắm được danh sách đảng viên theo độ tuổi, tuổi Đảng, tình trạng sinh hoạt… Đáng chú ý là từ tính năng hỗ trợ sinh hoạt và lấy ý kiến, đảng viên có thể góp ý trực tiếp, giúp cấp ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên kịp thời hơn, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng từ cơ sở.

Ở phường Vũng Tàu hiện có khoảng 7.500 đảng viên sinh hoạt tại 105 tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó, 7.498 đảng viên đã được cập nhật dữ liệu lên hệ thống số, đạt khoảng 99%. Đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, đánh giá, ứng dụng đã góp phần nâng cao tính minh bạch, chủ động, đồng thời hỗ trợ cấp ủy theo dõi, đánh giá đảng viên sát thực tế hơn. Đặc biệt, với những địa bàn đông đảng viên, tính năng lọc dữ liệu, thống kê, theo dõi sinh hoạt cũng rất rõ ràng. Cấp ủy có thể quản lý trên nền tảng số, với dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật liên tục.

THU HƯỜNG - TRÚC GIANG