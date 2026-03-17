Vĩnh Long: Đảng viên là người dân tộc thiểu số phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở

Ngày 17-3, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị 13 về công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer.

Đảng viên đồng bào Khmer gương mẫu hiến đất làm đường. Ảnh: SƠN MÃ LAI

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Theo thống kê, giai đoạn 2020-2025 toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 19.356 đảng viên mới. Trong đó, đảng viên là người dân tộc Khmer có 1.640 đồng chí, chiếm 8,47% tổng số đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ.

Đến nay, toàn tỉnh có 9.646 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 6,34% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Trong cơ cấu này, đảng viên người Khmer chiếm tỷ lệ lớn với 9.326 đồng chí, tương đương 96,68%. Nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số sau khi được kết nạp đã phát huy vai trò nòng cốt tại địa phương, tích cực tham gia vận động quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn dân cư. Chất lượng đội ngũ đảng viên dân tộc thiểu số cũng từng bước được nâng lên.

Theo đánh giá của tỉnh, trên 80% cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số hiện có trình độ đại học trở lên. Phần lớn đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành tốt kỷ luật Đảng, gương mẫu trong công việc và đời sống, qua đó từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

TÍN HUY