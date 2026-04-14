Phường Sài Gòn (TPHCM) kiến nghị thêm biên chế làm công tác Đảng

Với hơn 11.000 đảng viên và hơn 400 nhiệm vụ trong công tác chính trị tư tưởng, công tác dân vận, tuyên truyền…, phường Sài Gòn đề xuất có thêm chuyên viên làm công tác Đảng.

Chiều 14-4, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết làm trưởng đoàn, khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp xã đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách và công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn phường Sài Gòn.

Báo cáo với đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn Lê Thị Lan Chi cho biết, phường hiện có 126 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 11.000 đảng viên; chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm gần 330 đảng viên nên gặp nhiều khó khăn.

Hiện phường có 34 người hoạt động không chuyên trách phải dừng làm việc từ ngày 31-5. Đội ngũ này đều có trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, là lực lượng quan trọng phối hợp cùng công chức thực hiện các nhiệm vụ nặng nề, phức tạp của địa phương.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Sài Gòn Lê Tiến Sĩ cho biết, nhân sự phụ trách công tác chính trị tư tưởng, dân vận, tuyên truyền, khoa giáo đang chịu áp lực lớn. Bộ phận này hiện đảm nhiệm hơn 400 đầu việc nhưng chỉ có 1 lãnh đạo Ban và 1 chuyên viên phụ trách, dẫn đến quá tải.

Bình quân mỗi ngày phải xử lý 2 văn bản để chuyển tải thành văn bản của Đảng ủy phường triển khai đến 126 tổ chức đảng. Mỗi ngày chuyên viên phải xử lý khoảng 20 bộ hồ sơ đảng tịch, trung bình 20 phút/bộ, chưa kể xử lý song song trên môi trường số. Riêng khối lượng công việc này đã chiếm toàn bộ thời gian làm việc của chuyên viên.

Ông Lê Tiến Sĩ kiến nghị bổ sung biên chế cho Ban Xây dựng Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ với những khó khăn của phường Sài Gòn khi phường có số lượng tổ chức Đảng lớn, đông đảng viên nhất thành phố. Phường cũng phải phối hợp thường xuyên với các sở, ngành để bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng nhấn mạnh, chỉ tiêu phát triển Đảng là chỉ tiêu “cứng”, do đó Ban Xây dựng Đảng phường cần theo dõi chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ giải pháp thực hiện bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu.

Chia sẻ với phường khi thiếu nhân sự làm công tác Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết giao Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, tham mưu hướng hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí cũng lưu ý phường chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I; trong đó, với vai trò là địa bàn trung tâm, phường Sài Gòn cần đặc biệt chú trọng mục tiêu xây dựng địa bàn không có ma túy.

Trước yêu cầu tinh gọn bộ máy, mỗi cán bộ phải đảm đương nhiều nhiệm vụ, đồng chí đề nghị phường tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với đặc thù địa bàn.

Phường Sài Gòn hiện có gần 10.000 doanh nghiệp với 66.643 công đoàn viên và 3.925 đoàn viên thanh niên; trong đó có 28 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đảng với 1.336 đảng viên.

THU HƯỜNG