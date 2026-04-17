Mỗi đảng viên là một “pháo đài” tư tưởng vững chắc

Ngày 17-4, Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phối hợp Chi bộ Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (thuộc Đảng ủy Cảng Sài Gòn) tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 1-2026 với chủ đề “Trách nhiệm của người đảng viên đối với công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.

Tiến sĩ Đặng Văn Khoa báo cáo chuyên đề tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe báo cáo chuyên đề “Biển đảo Việt Nam” do Tiến sĩ Đặng Văn Khoa, Trưởng bộ môn An ninh quốc phòng (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), báo cáo viên cấp thành phố trình bày.

Báo cáo đã làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của Biển Đông, hệ thống minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý vững chắc (đặc biệt là UNCLOS 1982) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như các định hướng phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ an ninh quốc phòng trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, các đảng viên đã cùng thảo luận sôi nổi về trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng hiện nay. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở bảo vệ biên giới, lãnh thổ mà bao gồm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền số và không gian tư tưởng. Mỗi đảng viên phải là một “pháo đài” tư tưởng vững chắc, gương mẫu trong thực thi công vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Các đảng viên tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan thực tế các cầu cảng và quy trình vận hành tại Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Đây là hoạt động chính trị thiết thực nhằm triển khai Quy định 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; đồng thời chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

KHÁNH HUY