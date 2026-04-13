Quản trị, dẫn dắt và định hình nhận thức trong kỷ nguyên số

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề, sáng 13-4. Ảnh QUANG PHÚC

Sáng 13-4, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trình bày chuyên đề những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Theo đồng chí, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên, Đảng ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, khẳng định bước phát triển mới về tư duy lý luận và quyết tâm chính trị rất cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Quy định là sự kết tinh và phát triển nhất quán tư duy lý luận của Đảng, cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng trước những biến động nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu, việc ban hành quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng nhằm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các quan điểm của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; chuyển mạnh từ “định hướng” sang “quy định bắt buộc”, từ “khuyến khích” sang “ràng buộc trách nhiệm”; xác lập rõ nguyên tắc, nội dung, chủ thể, phương thức và cơ chế kiểm tra, giám sát; khắc phục căn bản tình trạng hành chính hóa trong công tác tư tưởng; tạo cơ sở để lượng hóa, đánh giá thực chất hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng.

Điểm nổi bật của quy định là lần đầu tiên công tác chính trị, tư tưởng được tiếp cận như một hệ thống quản trị, có mục tiêu, tiêu chí, được lượng hóa, đo lường, có kiểm soát và quy định trách nhiệm rõ ràng. Đây không chỉ là một văn bản quy phạm nội bộ, mà là bước nâng tầm chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nền tảng để củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh nội sinh của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quy định mở rộng và nâng tầm nội hàm công tác chính trị, tư tưởng, chuyển từ “tuyên truyền một chiều” sang “quản trị, dẫn dắt và định hình nhận thức trong kỷ nguyên số”; làm rõ chỉnh thể thống nhất gồm hai cấu phần: công tác chính trị, công tác tư tưởng.

Quy định yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu về công tác chính trị, tư tưởng làm nền tảng cho việc nắm, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng; chuyển công tác tư tưởng từ “phản ứng” sang “chủ động dự báo - dẫn dắt - kiểm soát”.

Để triển khai quy định, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy và người đứng đầu phải chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng, xử lý ngay từ cơ sở; ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để phát sinh “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, phải thiết lập cơ chế chỉ huy - điều hành - phản ứng nhanh đối với các vấn đề tư tưởng phát sinh.

Song song đó, lấy kết quả công tác chính trị, tư tưởng làm tiêu chí bắt buộc trong đánh giá cán bộ và tổ chức đảng; gắn với quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm các vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, nhất là trên không gian mạng; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, không để khoảng trống thông tin để các luồng thông tin sai trái, thù địch chi phối; giữ vững thế chủ động, tạo ưu thế trên mặt trận tư tưởng.

Cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nghiêm việc “nghe - nói - viết - làm theo nghị quyết của Đảng” và phải trở thành chuẩn mực hành vi, danh dự và trách nhiệm chính trị, nét văn hóa của người cán bộ, đảng viên, phải là hình mẫu để lan tỏa, truyền cảm hứng cho quần chúng noi theo….

PHAN THẢO