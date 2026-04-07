TPHCM: Hơn 2.400 cán bộ, đảng viên được cập nhật thông tin thời sự

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Học viện Cán bộ TPHCM

Hội nghị nhằm kịp thời cung cấp, định hướng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND TPHCM về tình hình thời sự, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nước và quốc tế. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, đồng thời triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại một số điểm cầu của tổ chức cơ sở Đảng ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, hơn 2.400 cán bộ, đảng viên Đảng bộ UBND TPHCM được nghe báo cáo viên, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7, thông tin về những vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế quý 1, trong đó có tình hình xung đột tại Trung Đông. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM cũng triển khai một số nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng quý 2-2026.

NGÔ BÌNH