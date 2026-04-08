TP Cần Thơ có hơn 9.500 đảng viên là đồng bào Khmer

Ngày 8-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (từ ngày 14 đến 16-4) của đồng bào Khmer năm 2026.

TP Cần Thơ hiện có hơn 3,85 triệu người, gồm 29 dân tộc cùng sinh sống (đồng bào dân tộc thiểu số hơn 668.000 người, chiếm 17,37% dân số). Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer có 543.266 người (chiếm 14,11%).

Toàn thành phố hiện có 157 cơ sở thờ tự Phật giáo Nam tông Khmer, với 120 chùa và 37 Salaten, với tổng số sư sãi 2.260 vị đang sinh hoạt tu học. Hiện nay, Cần Thơ có số lượng đảng viên người Khmer là 9.501 đồng chí, chiếm tỷ lệ 6,62%. Bên cạnh đó, số lượng đại biểu HĐND thành phố là người dân tộc Khmer là 5/84 đại biểu).

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt

Giai đoạn 2021 - 2025, thông qua 3 chương trình mục tiêu quốc gia, TP Cần Thơ đã tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, triển khai 218 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện rõ nét điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ gửi đến toàn thể đồng bào Khmer, quý vị chư tăng, cán bộ, chiến sĩ người Khmer lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm đối với đồng bào Khmer; quan tâm công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất tại vùng dân tộc thiểu số…

