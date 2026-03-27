Bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Trong quý 1-2026, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Thành ủy Đà Nẵng triển khai đồng bộ, trọng tâm là quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng. Công tác cán bộ, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,92%.

Toàn Đảng bộ kết nạp 553 đảng viên, thực hiện luân chuyển, điều động 71 lượt cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở, nhất là khu vực miền núi.

Về kinh tế - xã hội, TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư trong nước đạt hơn 58.496 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ; thu hút FDI đạt 37,47 triệu USD. Du lịch, thương mại tăng trưởng khá, với gần 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,17% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ đạt 38,93 ngàn tỷ đồng, tăng 18,30% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,06%; thu ngân sách đạt hơn 15.711 tỷ đồng.

TP Đà Nẵng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đến ngày 20-3, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 1.301 tỷ đồng, bằng 8,08% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy vậy, một số hạn chế vẫn tồn tại như tiến độ giải phóng mặt bằng, dự án còn chậm; hạ tầng miền núi chưa đồng bộ; vi phạm trật tự đô thị, ô nhiễm tiếng ồn còn diễn ra; tội phạm công nghệ cao, ma túy tiềm ẩn phức tạp.

Hội nghị đã cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng về Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ rừng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, dự án; tạo bứt phá tăng trưởng từ các động lực mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Về tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực hợp lý cho cấp xã; tuyệt đối không “cào bằng”, lấy một khuôn mẫu duy nhất áp dụng cho mọi địa phương, mọi đơn vị cơ sở; siết chặt kỷ luật hành chính, triển khai “kỷ luật thực thi số” lấy kết quả công việc làm thước đo cán bộ; thiết lập và vận hành hiệu quả các cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong phát triển kinh tế, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược như Cảng Liên Chiểu, giao thông liên vùng; tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu…

