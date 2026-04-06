Nâng chất sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới

Chiều 6-4, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Thành (TPHCM) về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1-2026.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong quý 1-2026, phường Tân Thành đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: kinh tế duy trì ổn định, thu ngân sách đạt khoảng 30% dự toán; quản lý đất đai, xây dựng được kiểm soát chặt chẽ; văn hoá - xã hội, an sinh được đảm bảo; quốc phòng – an ninh giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố...

Lãnh đạo phường Tân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Nổi bật là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó hoàn thành nhiều công trình hạ tầng và bàn giao mặt bằng triển khai các dự án đường Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với quy mô hàng trăm hộ dân, kinh phí hàng ngàn tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Tân Thành kiến nghị thành phố sớm ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị của phường; đồng thời có chỉ đạo cụ thể đối với đội ngũ nhân sự hoạt động không chuyên trách, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo phường Tân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những kết quả phường Tân Thành đạt được trong quý 1-2026, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung công tác, bảo đảm chất lượng báo cáo. Mỗi cá nhân cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phường cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đưa các đơn vị mới thành lập vào hoạt động hiệu quả; chú trọng nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM cũng yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, triển khai hiệu quả các nghị quyết của cấp trên.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi với cán bộ địa phương tại buổi làm việc.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư và cán bộ cơ sở; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các nghị quyết, nhất là Nghị quyết 35. Đồng thời, cần tăng cường tập huấn chuyển đổi số, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Lãnh đạo phường Tân Thành kiến nghị về việc tuyển dụng nhân sự không chuyên trách.

Liên quan đội ngũ cán bộ không chuyên trách, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị phường tiếp tục rà soát kỹ, phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết phù hợp.

TRÚC GIANG