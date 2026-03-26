Giảm áp lực văn bản cho xã, phường trong công tác tuyên giáo, dân vận

Chiều 26-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và dân vận quý 1-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Văn Minh cho biết, quý 1, ban chỉ đạo, định hướng các lĩnh vực công tác tuyên giáo, dân vận đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Văn Minh thông tin nhanh kết quả công tác tuyên giáo, dân vận quý 1-2026.

Tham gia thảo luận, đại diện các phường, xã đã chia sẻ cách làm hay trong công tác tuyên giáo và dân vận ở địa phương.

Các địa phương cũng nêu những khó khăn trong công tác Đảng, nhất là việc triển khai nhiều văn bản. Ông Lê Sa Lin, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Lạc cho biết, khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn. Trong đó, văn bản triển khai nhiều, dẫn đến áp lực cho cấp ủy các chi bộ, nhất là chi bộ khu phố. Ông đề xuất cho phép Ban Xây dựng Đảng phường chủ động ban hành một số văn bản.

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại diện phường Phú Thọ cho biết, quý 1 phường nhận trên 160 văn bản liên quan đến công tác tuyên giáo, dân vận phải tham mưu, thực hiện. Thời điểm thấp điểm, trung bình mỗi ngày nhận từ 1-2 văn bản.

Nhiều địa phương đề xuất các sở, ban, ngành cần có cách tiếp cận với cơ sở phù hợp hơn, sát thực tiễn, rõ trọng tâm. Trong phạm vi của địa phương, phường Phú Thọ sàng lọc bước một, chọn nội dung trọng tâm để hướng dẫn khu phố triển khai thực hiện, nhằm giảm áp lực cho khu phố.

Đại diện phường Phú Thọ kiến nghị thành phố nghiên cứu tích hợp báo cáo, hạn chế yêu cầu báo cáo riêng lẻ kết quả tuyên truyền đối với từng văn bản; hạn chế việc yêu cầu cơ sở xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết đối với các chỉ thị, nghị quyết (trừ trường hợp có hội nghị sơ kết, tổng kết).

Trao đổi với các địa phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cho biết, từ kiến nghị của các địa phương, đồng chí khẳng định Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sẽ tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh phù hợp. Đồng chí cũng chia sẻ, Ban luôn tập trung rà soát, tích hợp các nội dung công việc để giảm bớt gánh nặng văn bản. Tuy nhiên, có những nội dung từ Trung ương, Thành ủy giao, Ban phải tham mưu triển khai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức biểu dương cán bộ cơ sở đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ cấp bách trong quý.

Đồng chí chia sẻ, trước áp lực công việc của các địa phương; đồng thời động viên mỗi cán bộ, công chức nâng cao chuyên môn và giữ vững bản lĩnh, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng cam kết, lãnh đạo thành phố sẽ sát cánh cùng cơ sở, thông qua việc tăng cường trao đổi, nắm bắt thông tin nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cũng như tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ năng cho cán bộ.

Về định hướng hoạt động quý 2-2026, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, đây là giai đoạn cao điểm với nhiều lễ kỷ niệm lớn. Đặc biệt, toàn hệ thống phải tập trung chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Đồng chí yêu cầu các địa phương lên kế hoạch tuyên truyền từ sớm, triển khai chu đáo các hoạt động nhằm đảm bảo tính trang trọng và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

THU HƯỜNG