Gỡ bỏ hơn 94% nội dung xấu độc trên nền tảng xuyên biên giới

Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới hiện đạt trên 94%; thời gian xử lý nhiều vi phạm cũng được rút ngắn đáng kể.

Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Ảnh: THU HÀ

Chiều 24-6, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ VH-TT-DL, tổ chức hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tại hội nghị, tỷ lệ đáp ứng yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok hiện đạt trên 94%. Thời gian xử lý vi phạm cũng được rút ngắn đáng kể.

Riêng với TikTok, từ đầu năm đến ngày 6-6, nền tảng này đã chặn, gỡ 440 tài khoản, 10 tệp âm thanh liên quan khoảng 115.000 video và 275 nội dung vi phạm. Thời gian xử lý được rút xuống còn 3-12 giờ, thay vì khoảng 24 giờ như trước.

TikTok cũng tăng cường rà quét các nội dung bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra; triển khai nhãn nhận diện nội dung do AI sản xuất và các biện pháp bảo vệ trẻ em.

Với YouTube, nền tảng này đã chặn, gỡ 18 kênh với gần 13.000 video vi phạm, tương đương khoảng 165 triệu lượt xem, cùng 545 nội dung vi phạm khác, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. YouTube cũng tăng cường xử lý các kênh đăng tải nội dung phản cảm, lệch chuẩn, ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em.

Đối với hệ sinh thái Meta, gồm Facebook, Instagram, Messenger và Threads, cơ quan quản lý đã yêu cầu chặn, gỡ 63 tài khoản, trang, hội nhóm cùng 2.147 nội dung vi phạm. Từ tháng 5, Meta triển khai đồng bộ các cơ chế bảo vệ thanh thiếu niên tại Việt Nam, như mặc định chế độ riêng tư cho tài khoản vị thành niên, ứng dụng AI xác minh độ tuổi và mở rộng công cụ giám sát của phụ huynh.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, công tác tiếp nhận, xác minh và dán nhãn thông tin sai lệch cũng đạt nhiều kết quả. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam tiếp nhận 1.287 phản ánh; trong đó có 850 phản ánh về tin xấu độc, 145 phản ánh về tin giả hoặc sai sự thật, 58 vụ việc liên quan lừa đảo tài chính trực tuyến.

Bên cạnh kết quả đạt được, cơ quan quản lý cũng chỉ ra nhiều thách thức mới. Các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, trong đó có việc lợi dụng AI để tạo lập, phát tán tin giả hoặc dịch chuyển sang các nền tảng mới như Threads, X, Reddit. Trong khi đó, nguồn nhân lực giám sát, xử lý thông tin trên không gian mạng tại một số địa phương còn mỏng; sự phối hợp giữa các lực lượng có thời điểm chưa thật sự đồng bộ.

VĨNH XUÂN