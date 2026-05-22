Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử phổ biến 2 thông tư lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Theo đó, Thông tư số 17/2025/TT-BVHTTDL quy định về danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương; Thông tư số 01/2026/TT- BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.

Tham gia hội thảo có đại diện các đài phát thanh - truyền hình nhiều tỉnh, thành với 2 tham luận và 8 ý kiến trao đổi được đưa ra.

Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao đổi với đại diện các đài phát thanh - truyền hình

Bà Đỗ Thị Tuấn Linh - Trưởng Phòng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) cho biết, Thông tư số 17 quy định 5 kênh chương trình truyền hình thiết yếu quốc gia, gồm: VTV1 - Thời sự chính trị tổng hợp; Vietnamtoday - Thông tin Tiếng dân tộc đối ngoại; VTV5 - Tiếng dân tộc; QPVN - Chuyên biệt về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; ANTV - Tổng hợp về an ninh trật tự.

3 kênh chương trình phát thanh thiết yếu quốc gia, gồm: VOV1 - Thời sự chính trị tổng hợp; VOV4 - Dân tộc; VOV5 - Đối ngoại quốc gia. Cùng với đó là 34 kênh chương trình truyền hình thiết yếu địa phương và 34 kênh chương trình phát thanh thiết yếu địa phương.

Ngoài ra, Thông tư 17 cũng bổ sung quy định quản lý danh mục kênh chương trình phát thanh; cập nhật danh mục kênh phát thanh, truyền hình của cơ quan báo chí sau sáp nhập.

Quang cảnh hội thảo

Theo ông Bùi Huy Cường, Quyền Trưởng Phòng quản lý dịch vụ - Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Thông tư số 01 áp dụng các quy định chung cho cả phát thanh, truyền hình.

Phạm vi điều chỉnh quy định chương trình phát thanh, chương trình truyền hình có sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, thông tư còn bổ sung quy định về hao phí của lao động gián tiếp tính bằng tỷ lệ 15% của tổng hao phí lao động trực tiếp tương ứng.

“Thông tư 01 giải quyết dứt điểm điểm nghẽn về chi phí, thiết lập cơ sở chuẩn xác để lập dự toán, đặt hàng và quản lý ngân sách minh bạch trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình. Thực tiễn, trị số nhân công tăng 10-50% đáp ứng đúng hao phí lao động thực tế. Rõ ràng về cấu phần chi phí (nhân công, máy móc, vật liệu), về cấu phần không có trong định mức. Điều này mở khóa các hệ số đặc thù, bảo vệ người làm báo trong điều kiện khắc nghiệt và nhiệm vụ trọng yếu”, ông Bùi Huy Cường nhận định.

Ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, chia sẻ: “Các thông tư có sự cải tiến so các quy định cũ. Các đơn vị trong quá trình áp dụng thông tư nếu vướng mắc cứ phản hồi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, trong chu kỳ, chúng tôi sẽ thường xuyên rà soát để đảm bảo việc các quy định tại thông tư sẽ phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn”. Ông Nguyễn Chấn phát biểu tại hội thảo

TIỂU TÂN