GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình: Mô hình “Viện – Trường” có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nhân lực y tế

GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Vạn Phúc. Theo ông, mô hình bệnh viện đại học giúp hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và điều trị được đặt trong cùng một hệ thống vận hành, tạo thêm điều kiện thực hành cho sinh viên khối ngành sức khỏe.

Khi đào tạo y khoa gắn với môi trường điều trị thực tế

Chiều 11-5 tại TPHCM diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Bệnh viện Vạn Phúc. Theo đó, GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc bệnh viện; BS.CKII Nguyễn Văn Minh giữ chức Phó Giám đốc.

Buổi lễ có tham dự của Lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Ban Giám hiệu, Trưởng/phó các Khoa, Bộ môn, Viện, Phòng, Trung tâm của HIU và Ban giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ, CB-NV Bệnh viện Vạn Phúc.

Lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Ban Giám đốc mới của bệnh viện ra mắt cùng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ

Theo lãnh đạo HIU, việc kiện toàn nhân sự nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của bệnh viện, đồng thời hoàn thiện mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ sở khám chữa bệnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình cho biết bệnh viện đại học là mô hình có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nhân lực y tế khi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và điều trị được đặt trong cùng một hệ thống vận hành. “Việc kiện toàn tổ chức và nhân sự đánh dấu bước phát triển tiếp theo của bệnh viện, phát huy hiệu quả nguồn lực giữa nhà trường và bệnh viện”- GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình, chia sẻ.

GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình chia sẻ về mô hình kết nối giữa nhà trường và bệnh viện trong đào tạo

Theo ông, mô hình này giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và môi trường điều trị thực tế. Thay vì vận hành tách biệt, cơ sở đào tạo và bệnh viện được kết nối trong cùng một định hướng chuyên môn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận hoạt động khám chữa bệnh và thực hành lâm sàng ngay trong quá trình học tập.

“Bệnh viện được xem như một “giảng đường sống”, nơi sinh viên có thể tiếp cận hồ sơ bệnh án, quy trình chuyên môn, kỹ thuật chẩn đoán và hoạt động điều trị như một phần trong quá trình đào tạo y khoa”-GS Lình cho biết.

Phát huy hiệu quả nguồn lực giữa bệnh viện và nhà trường

Hiện nay, HIU có gần 700 cán bộ, giảng viên và chuyên viên; trong đó có gần 300 giảng viên khối ngành sức khỏe là GS/PGS, TS, BSCKI, BSCKII và thạc sĩ. Nhiều giảng viên từng đảm nhiệm các vị trí quản lý chuyên môn tại bệnh viện từ trưởng, phó khoa đến giám đốc bệnh viện.

Song song đó, Bệnh viện Vạn Phúc hiện có hơn 200 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân và chuyên viên y tế tham gia công tác khám chữa bệnh.

Nhiều giảng viên HIU đã kinh qua các công tác quản lý chuyên môn của bệnh viện. Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao - rút ngắn khoảng cách giảng đường và buồng bệnh

Theo GS Lình, việc kết nối giữa đội ngũ giảng viên, bác sĩ và chuyên gia y tế sẽ tạo điều kiện để hoạt động đào tạo và thực hành diễn ra sát với môi trường nghề nghiệp thực tế hơn. GS Lình nhấn mạnh: "Sinh viên và học viên có thêm cơ sở thực hành chuẩn mực để nâng cao kết quả thực hành."

Mô hình kết nối giữa nhà trường và bệnh viện giúp sinh viên khối ngành sức khỏe tăng cơ hội tiếp cận môi trường thực hành lâm sàng

Việc trường đại học có bệnh viện thực hành riêng, mang giá trị khác biệt. Đó không chỉ là sự bổ sung cơ sở vật chất mà là bước nâng cấp toàn diện chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận bệnh nhân thật, quy trình điều trị thật và hệ thống y tế vận hành thực tế ngay từ sớm, ngoài 24 bệnh viện thực hành liên kết với HIU sẵn có trước đó.

Được biết, Bệnh viện Vạn Phúc tọa lạc tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TPHCM, trên trục Quốc lộ 13, cách trụ sở chính HIU khoảng 15 phút, rất thuận tiện cho việc đi lại giữa 2 bên. Bên cạnh vị trí đắc địa thì quỹ không gian, bãi đỗ, tổ chức “hospital tour”, hoạt động học thuật, thực hành lâm sàng tại bệnh viện là một lợi thế của bệnh viện đại học.