Thí sinh xét học bạ nhận học bổng đến 100% học phí toàn khóa tại Trường Đại học Văn Hiến

Năm 2026, Trường Đại học Văn Hiến (mã trường: DVH) triển khai nhiều chương trình học bổng hướng tới tạo điều kiện thuận lợi và san sẻ gánh nặng tài chính cùng phụ huynh, học sinh trong kỳ tuyển sinh 2026. Trong đó, “Học bổng đồng hành” áp dụng cho thí sinh có kết quả học tập THPT (học bạ) đạt từ 18 điểm (gồm điểm cộng, điểm ưu tiên nếu có), với mức hỗ trợ từ 30-50% học phí học kỳ 1.

“Học bổng Đồng hành”: Trợ lực tài chính thiết thực

Theo thông tin tuyển sinh 2026, “Học bổng Đồng hành” được áp dụng đặc biệt cho các thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học bạ đạt từ 18 điểm trở lên (bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên nếu có). Mức hỗ trợ dao động từ 30% đến 50% học phí học kỳ 1, tương ứng với từng ngưỡng điểm xét tuyển từ 18 điểm đến dưới 25 điểm được nhận học bổng 30% học phí HK1 và từ 25 điểm trở lên được nhận học bổng 50% học phí học kỳ 1.

Để tạo sự linh hoạt tối đa cho học sinh, Nhà trường áp dụng 04 phương thức xét duyệt học bổng, bao gồm: (1) Xét tổng điểm trung bình chung 03 môn xét tuyển của 3 năm lớp 10, 11, 12; (2) Tổng điểm tổ hợp 03 môn xét tuyển của học kỳ 1 lớp 12; (3) Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 nhân hệ số 3 và (4) xét điểm trung bình cả năm lớp 11 nhân hệ số 3. Với điều kiện 04 phương thức đều phải đạt từ 18 điểm trở lên.

Tôn vinh tài năng và năng lực hội nhập quốc tế

Bên cạnh học bổng Đồng hành, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục triển khai các quỹ học bổng giá trị cao nhằm vinh danh các cá nhân xuất sắc và khuyến khích năng lực ngoại ngữ. Trong đó, Học bổng Tài năng trao 01 suất 100% học phí toàn khóa dành cho Thủ khoa trường, 02 suất 50% học phí toàn khóa dành cho Á khoa trường và 43 suất 30% học phí toàn khóa dành cho Thủ khoa ngành.

Trong nhóm học bổng tuyển sinh năm 2026, Nhà trường còn trao 20 suất học bổng Công dân toàn cầu trị giá 100% học phí năm thứ nhất dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS xét từ 6.5 điểm hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy đổi tương đương.

Học bổng toàn khóa dành cho thí sinh đăng ký Nguyện vọng 1

Nhà trường đồng thời công bố “Học bổng Tinh hoa Văn Hiến” dành cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Văn Hiến trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT và có điểm trúng tuyển cao xét từ trên xuống theo các phương thức xét tuyển năm 2026.

Theo thông tin được công bố, chương trình gồm 02 suất học bổng 80% học phí toàn khóa, 05 suất học bổng 40% học phí toàn khóa và 30 suất học bổng 20% học phí toàn khóa.

Với triết lý giáo dục “Thành nhân trước thành Danh”, Trường Đại học Văn Hiến không ngừng kiến tạo một môi trường học thuật chuyên nghiệp và phát triển toàn diện. Sinh viên tại trường luôn được trang bị nền tảng chuyên môn vững chắc, bồi dưỡng kỹ năng mềm và tâm thế sẵn sàng hội nhập vào thị trường lao động quốc tế.

