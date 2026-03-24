Các địa phương tại TPHCM đang quyết liệt trong giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Người dân đồng thuận

Những ngày này, trên công trường thi công cải tạo rạch Xuyên Tâm (đoạn qua phường Bình Lợi Trung), không khí thi công rất nhộn nhịp. Nhìn đoạn rạch dài thông thoáng do người dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án, nhiều căn nhà được xây sửa khang trang, ông Trần Thanh Nhã, người dân sống lâu năm tại đây, chia sẻ niềm vui khi dự án được triển khai đúng hướng, tạo nên không gian sống xanh, sạch.

Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi được triển khai sau khi người dân bàn giao mặt bằng ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Để có được sự chuyển động ấy, công tác bồi thường, GPMB tại địa phương đã được triển khai bài bản, sát thực tế. Tại phường Bình Lợi Trung, dự án ảnh hưởng đến 311 trường hợp, trong đó có 139 trường hợp bị giải tỏa toàn phần. Hiện phường đã chi trả bồi thường cho 270 trường hợp, với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng; 116 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, 30 trường hợp dự kiến hoàn tất trong tháng 3.

Công tác bồi thường, GPMB dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Lợi Trung xác định. Bí thư Đảng ủy phường Bình Lợi Trung Thái Thị Hồng Nga cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng Bồi thường, định kỳ họp 2 tuần/lần để kịp thời xử lý các phát sinh. Đồng thời, 4 tổ tuyên truyền được lập, trực tiếp đến từng hộ dân để vận động, giải thích chính sách.

Tương tự, tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường Bờ Bắc Kênh Đôi (phường Chánh Hưng và Phú Định), sau hơn 7 tháng triển khai, tỷ lệ hộ dân bàn giao mặt bằng đã đạt khoảng 92% (1.475/1.604 trường hợp). Riêng ở phường Phú Định, công tác thu hồi mặt bằng đã đạt 720/804 hộ. Trong đó, 56/69 trường hợp đã được ban hành quyết định tái định cư, số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến đến hết quý 1-2026, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ cơ bản hoàn thành.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác bồi thường, GPMB tại TPHCM vẫn còn một số khó khăn. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TPHCM, với khoảng 1.400 trường hợp bị ảnh hưởng.

Trong đó, xã Xuân Thới Sơn có 1.031 trường hợp bị ảnh hưởng, số tiền bồi thường, GPMB dự án qua địa bàn xã khoảng 4.700 tỷ đồng. Công tác GPMB dự án này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn Phạm Xuân Nam cho biết, xã phối hợp các đơn vị liên quan vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, dự kiến trong tháng 4-2026 xã sẽ phê duyệt giá đất cụ thể; trong tháng 5-2026 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, GPMB, xã Xuân Thới Sơn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: khối lượng công việc lớn, số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều, trong khi hồ sơ pháp lý đất đai của một số trường hợp còn phức tạp, chưa đầy đủ, gây khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc và áp giá bồi thường.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hiệp Bình lần thứ I cũng xác định, việc tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh cầu Vĩnh Bình) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Dự án có 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng, đã chi trả 575 trường hợp (đạt tỷ lệ 55,2%).

Hộ bà Huỳnh Thị Hồng Son (số 962 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình) đã bàn giao mặt bằng từ giữa tháng 2-2026 và chuyển về phường Tân Đông Hiệp sinh sống. Bà Son chia sẻ, về nơi ở mới xa hơn nơi ở cũ gần 20km đã ít nhiều ảnh hưởng đến công việc, học hành của các thành viên trong gia đình, song vì lợi ích chung, gia đình bà sớm đồng thuận.

Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phạm Văn Hùng thông tin, để đảm bảo tiến độ đến ngày 31-7-2026 phải bàn giao xong mặt bằng, phường đang tập trung phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, chủ đầu tư giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ở cấp thành phố, nhiều chính sách mới đã được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, như hỗ trợ tạm cư lên đến 24 triệu đồng/hộ/tháng, bảo đảm suất tái định cư tối thiểu, hỗ trợ thêm cho người dân tự lo chỗ ở, hay hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm.

Đáng chú ý, cơ chế thưởng cho các trường hợp bàn giao mặt bằng trước hạn cũng được áp dụng, với mức thưởng tối đa đến 100 triệu đồng đối với tổ chức và 50 triệu đồng đối với hộ gia đình. Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa khuyến khích, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với tinh thần hợp tác của người dân.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2026; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 3-2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả đầu tư công, với tinh thần làm nhanh, làm thật, làm dứt điểm và hiệu quả, phấn đấu giải ngân 100% vốn. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; công tác bồi thường, GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư quan trọng, trọng điểm. Thành phố xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả xử lý hồ sơ của từng đơn vị, làm căn cứ xếp loại cán bộ cuối năm, bảo đảm công khai, minh bạch, thưởng - phạt rõ ràng, dựa trên kết quả thực chất.

THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG - NGÔ BÌNH