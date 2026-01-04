Hà Nội: Cấm xe tải trên 10 tấn vào đường Vành đai 3 trên cao trong 12 giờ

Để điều tiết giao thông trong thời điểm người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Công an TP Hà Nội đã thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông và Sở Xây dựng Hà Nội phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao.

Ngày 4-1, Công an TP Hà Nội cho biết, phương án điều chỉnh giao thông được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn của người dân sau kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, thành phố cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại.

Thời gian cấm từ 12 giờ đến 24 giờ cùng ngày. Trong thời gian này, các phương tiện được tổ chức lưu thông theo hướng: từ Đại lộ Thăng Long đi đường cao tốc Pháp Vân và ngược lại; từ nút giao Láng – Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long) đi quốc lộ 21A, quốc lộ 1A, đường tỉnh 494 đến nút giao Liêm Tuyền (đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ) và ngược lại.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm hướng dẫn, biển báo và sự điều tiết của lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hướng đường cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, QL5 (cũ), đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang trước đây và ngược lại:

Từ nút giao Liêm Tuyền → QL 21B → đường tỉnh 499 → nút giao đường cao tốc Thái Bình trước đây – Hưng Yên → đường cao tốc Thái Bình trước đây – Hưng Yên → đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ → nút giao Vành đai 3 – được cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại.

Hướng đường cao tốc 5B (Hà Nội – Hải Phòng), đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang trước đây QL 5A đi QL32 và ngược lại:

Phân luồng tại chỗ: nút giao đường cao tốc 5B → nút giao QL 5 cũ → QL5 → cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ → Lý Sơn → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → nút giao Mai Dịch → Hồ Tùng Mậu (QL 32).

- Phân luồng từ xa: đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang trước đây → QL 18 → QL 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Hồ Tùng Mậu (QL 32).

Hướng QL 32 đi các hướng Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, QL 5, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang trước đây:

* Đi Đại lộ Thăng Long

- QL 32 → QL 21A hoặc đường tỉnh 419 hoặc đường tỉnh 421 hoặc đường tỉnh 422 hoặc đường tỉnh 70 (các phương tiện có 5 lựa chọn tuyến đường để lưu thông)

* Đi cầu Thăng Long, QL 5, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang trước đây:

- Phân luồng từ xa: từ nút giao QL 32 cầu Vĩnh Thịnh → cầu Vĩnh Thịnh → QL 2C → QL 2A → QL 23 → Tỉnh lộ 23 → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL 5

Ngoài ra còn hướng các phương tiện từ được cao tốc Hà Nội – Lào Cai, QL 2, QL 2A, QL 2B, QL 2C đi Đại lộ Thăng Long, đường QL 32 hoặc đi đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang trước đây, QL 5, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại theo các hướng:

* Hướng đi Đại lộ Thăng Long, QL 32:

- Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai (nút giao IC4, IC3) → QL2, QL2A → cầu Vĩnh Thịnh → QL32. (từ QL32 sang cầu Thăng Long theo phương án trên)

- Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai 3 để đi Đại lộ Thăng Long, QL 32.

* Hướng đi đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang trước đây, QL5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng:

- Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → QL 18 →đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang trước đây.

- Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL 2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL 5 cũ.

ĐỖ TRUNG