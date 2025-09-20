Đề nghị phân luồng phương tiện trên 8 tuyến đường cao tốc

Sáng 20-9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến đường cao tốc 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp liên tục.

Cụ thể, các đoạn, tuyến gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km 0 - Km 131+500), Hải Phòng - Móng Cái (Km 0 - Km 175), TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Km 4 - Km 54+983), Phan Thiết - Dầu Giây (Km 0 - Km 99), Cầu Giẽ - Cao Bồ (Km 211+260 - Km 259+200), Bắc Giang - Lạng Sơn (Km 45+100 - Km 109+660), Hà Nội - Lào Cai (Km 0+400 - Km 123), TPHCM - Trung Lương (Km 10 - Km 49+800).

Theo đó, thực hiện điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60km/giờ lên 80km/giờ.

Tổ chức phân làn phương tiện trên các tuyến này như sau:

Làn 1 (sát dải phân cách giữa) sẽ có tốc độ tối đa là 120km/giờ, tốc độ tối thiểu là 80km/giờ hoặc tối đa 100km/giờ, tối thiểu 80km/giờ dành cho ô tô tải, xe tải dưới 7,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ ngồi lưu thông.

Đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh họa

Làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) tốc độ tối đa là 100km/giờ, tốc độ tối thiểu 60km/giờ dành cho các phương tiện đi hỗn hợp. Các xe tải từ 7,5 tấn trở lên, xe khách trên 30 chỗ ngồi đi ở làn này.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị tổ chức phân làn ngay tại các trạm thu phí, tách làn cố định dành riêng cho xe ưu tiên, xe con, xe khách, xe tải... phù hợp với việc phân làn phương tiện trên tuyến. Đồng thời, bổ sung biển báo hiệu đường bộ thực hiện phân làn phương tiện như trên và khắc phục ngay một số tồn tại, bất hợp lý về tổ chức giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đề nghị dựa trên kết quả thí điểm ban đầu ở đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, cho thấy đạt hiệu quả, tạo làn trong thông thoáng hơn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và hạn chế tai nạn giao thông.

ĐỖ TRUNG