Hà Nội: Mái nhà chung ấm áp từ cơ sở dưỡng lão bán trú

Không tách rời người già khỏi môi trường gia đình thân thuộc, mô hình thí điểm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đang được triển khai ở một số xã, phường của Hà Nội là giải pháp đột phá, có ý nghĩa xã hội rất lớn. Đó không chỉ là nơi theo dõi, chăm sóc sức khỏe, mà thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người cao tuổi để tinh thần “sống khỏe, sống vui, sống có ích” lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Mái nhà chung rộn tiếng cười

Có mặt ở cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày xã Quốc Oai được đặt tại Điểm Y tế Thạch Thán (Trạm Y tế Thạch Thán, xã Quốc Oai) ngay từ đầu giờ sáng, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước không khí ấm áp và tràn đầy sinh khí nơi đây.

Khác với những cơ sở dưỡng lão truyền thống yêu cầu lưu trú dài hạn, tại đây, các cụ đến sinh hoạt vào buổi sáng và trở về quây quần bên con cháu vào cuối mỗi ngày.

Người cao tuổi tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày xã Quốc Oai. Ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

Bắt đầu ngày mới, các y, bác sĩ tại trạm y tế ân cần đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn dinh dưỡng và nhắc nhở lịch uống thuốc cho từng người. Sau phần thăm khám y tế, không gian trạm biến thành một câu lạc bộ văn hóa thu nhỏ. Các cụ được tham gia phục hồi chức năng, xoa bóp bấm huyệt, rồi cùng nhau tập dưỡng sinh, khiêu vũ và sinh hoạt thơ ca.

Vừa hoàn thành bài tập thể dục, ông Nguyễn Minh Sơn (78 tuổi, thôn Thạch Thán) hồ hởi khoe bài thơ vừa sáng tác để cảm ơn sự quan tâm của chính quyền và y bác sĩ. Ông Sơn cho biết: “Những ngày tháng vui vẻ cùng các bạn già ở cơ sở chăm sóc ban ngày này khiến tôi như được sống lại tuổi trẻ. Quỹ thời gian chẳng còn nhiều, nên được sống khỏe mạnh, được xã hội quan tâm tạo một mái nhà chung ấm áp thế này, chúng tôi mãn nguyện lắm”.

Không khỏi phấn khởi, bà Lê Thị Thơm (69 tuổi, ở xã Quốc Oai) chia sẻ: “Đến đây chúng tôi được nhân viên y tế hướng dẫn tập luyện sức khỏe dẻo dai, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Các con cháu đi làm ban ngày yên tâm, không lo các cụ ở nhà một mình thui thủi, buồn chán hay nhỡ may vấp ngã không ai hay biết”.

Đổi mới y tế cơ sở từ những việc sát sườn

Hà Nội hiện có khoảng 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16,3% dân số. Ước tính đến năm 2040, tỷ lệ này có thể tiếp tục tăng lên khoảng 20%. Theo ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong bối cảnh Thủ đô đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, nhu cầu quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tinh thần ngay nơi cư trú cho người cao tuổi trở nên cấp thiết.

Từ tháng 6 tới nay, Hà Nội đã đưa mô hình thí điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày vào hoạt động tại trạm y tế ở 6 phường, xã, gồm: Long Biên, Quốc Oai, Đống Đa, Việt Hưng, Bồ Đề và Tây Hồ. Mô hình này không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng mà còn tạo không gian giao lưu, sinh hoạt tinh thần bổ ích, giúp người cao tuổi sống khỏe, sống vui.

Đây là một trong những giải pháp của thành phố nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, qua các nghiên cứu y tế, trung bình mỗi người cao tuổi hiện nay mang trong mình 3-7 bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, xương khớp...

Thay vì chờ có bệnh mới đi khám, y tế cơ sở chuyển sang chủ động quản lý, phòng ngừa. Người cao tuổi được theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, kết nối với gia đình, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp các cụ sống vui, sống khỏe và thọ hơn.

Người cao tuổi ở Hà Nội được hướng dẫn tập dưỡng sinh tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

Đánh giá quá trình vận hành và kết quả bước đầu của các cơ sở thí điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, việc đưa mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng đi vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới về phương thức chăm sóc người cao tuổi ở Thủ đô theo hướng dựa vào cộng đồng, lấy người cao tuổi làm trung tâm; không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh hoạt, giao lưu văn hóa, tinh thần, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh và phát huy vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững, làm cơ sở thực tiễn nhân rộng toàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các địa phương, đơn vị chức năng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ; xây dựng môi trường chăm sóc thân thiện, an toàn, nhân văn; quan tâm các hoạt động theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, rèn luyện thể chất và sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp với từng nhóm người cao tuổi...

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NGUYỄN QUỐC