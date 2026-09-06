Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Ngày 6-9, UBND TP Hà Nội thông tin về Kế hoạch số 102-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời, Hà Nội thiết lập cơ chế thông tin, giải đáp, đối thoại công khai, minh bạch, phản hồi hai chiều giữa chính quyền và người dân; lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án và có phản hồi nhanh, cụ thể, chính xác từ cơ quan chức năng.

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ảnh: MINH HÀ

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 trong đó có lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Cụ thể, phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch (Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân) và 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch (Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng).

Đối với các cơ quan, tổ chức tại các địa phương nêu trên, thời hạn có ý kiến bằng văn bản là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Phối cảnh một khu dân cư trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ảnh: MINH HÀ

Đối với cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp, hồ sơ quy hoạch (kèm theo phiếu lấy ý kiến) được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng; đồng thời được đăng tải kèm theo phiếu ý kiến điện tử trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương.

Đối với cộng đồng dân cư trên toàn thành phố, hồ sơ quy hoạch và phiếu ý kiến điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố, dự kiến vào các ngày 11, 17 và 25-9, theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chủ trì (UBND TP Hà Nội) kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu địa phương.

Ở giai đoạn thẩm định quy hoạch, các cơ quan quản lý nhà nước có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày; các tổ chức, chuyên gia có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, sau đó Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Hội đồng Thẩm định theo quy định.

Một phần phối cảnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ảnh: MINH HÀ

Trên cơ sở kế hoạch của Thành ủy Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội, các xã, phường trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng của quy hoạch chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương ngay từ trước ngày công bố, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện đồng bộ, chu đáo.

Các xã, phường phân công rõ lực lượng, cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp phiếu xin ý kiến hàng ngày; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian lấy ý kiến, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng việc lấy ý kiến để đăng tải thông tin sai sự thật, kích động, gây mất an ninh trật tự.

Cùng với việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, TP Hà Nội cũng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu trung tâm chính trị Ba Đình và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận); thời gian lấy ý kiến trong vòng 20 ngày, từ ngày 7-9.

KHÁNH NGUYỄN