Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ học trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành

Ngày 20-8, tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã báo cáo lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho phép một số trường trong nội đô nghỉ học dịp hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Các cán bộ, chiến sĩ hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9

Cụ thể, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sở đã báo cáo lãnh đạo UBND TP và được phê duyệt cho phép một số trường trong nội đô tạm thời nghỉ học để đảm bảo điều kiện giao thông, góp phần cho các hoạt động, sự kiện, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Dự kiến các trường trên địa bàn những tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua hoặc các trường trong nội đô sẽ tạm thời cho học sinh nghỉ trong 3 ngày 21, 24 và 27-8 (ngày 30-8 là lễ tổng duyệt duyệt diễu binh diễu hành nhưng đã trùng lịch nghỉ dịp lễ 2-9). Các trường khu vực ngoại thành có thể tham gia các hoạt động sinh hoạt tập trung tại trường để cùng nhau chứng kiến sự kiện lớn này của đất nước. Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ hướng dẫn cụ thể các nhà trường về nội dung này.

Hiện chưa chính thức vào năm học mới, các trường chỉ tập trung học sinh để thực hiện các sinh hoạt đầu năm. Sở GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các trường học trong nội đô, đặc biệt là những trường trên cung đường diễu binh, diễu hành mở cửa để phục vụ nhà vệ sinh, chỗ nghỉ chân miễn phí cho người dân, du khách trong thời gian diễn ra sự kiện...

Hà Nội có hơn 2.900 trường mầm non, phổ thông với gần 2,3 triệu học sinh, gần 128.000 giáo viên; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt gần 80%. Việc tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh được tổ chức an toàn, hiệu quả; không còn hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh và bốc thăm vào trường công lập. Chất lượng giáo dục đại trà tăng. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 99,75%, đứng tốp đầu cả nước.

PHAN THẢO