Hà Nội: Lập 88 tổ cấp cứu ứng trực tại các điểm trọng yếu dịp Đại lễ A80

Riêng khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ bố trí 7 kíp xe cứu thương vòng 1 và 16 tổ y tế trên các khán đài, cùng các lều cấp cứu, phòng y tế dự phòng.

Xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Ngày 20-8, Sở Y tế Hà Nội thông tin về kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ các hoạt động trọng điểm Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).

Theo đó, để bảo đảm công tác y tế cho lực lượng mít tinh, diễu binh, diễu hành và nhân dân tại Lễ kỷ niệm A80, ngành y tế Hà Nội sẽ huy động tổng cộng 346 cán bộ cùng 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ cấp cứu trực sẵn sàng tại các điểm trọng yếu. Trong đó, riêng khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ bố trí 7 kíp xe cứu thương vòng 1 và 16 tổ y tế trên các khán đài, cùng các lều cấp cứu, phòng y tế dự phòng.

Sở Y tế Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho các bệnh viện lớn như: Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Tim Hà Nội, Đức Giang, Hà Đông… tăng cường, chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, trang thiết bị, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống.

Công tác điều phối sẽ do Trung tâm Chỉ huy y tế A80 đảm nhiệm, đặt tại Trung tâm cấp cứu 115, với hệ thống đường dây nóng, bản đồ số tích hợp GPS giám sát xe cứu thương, cùng mạng lưới liên lạc bộ đàm bố trí cho các tổ y tế trong khu vực Quảng trường Ba Đình.

Các đội phòng dịch, chống ngộ độc cơ động sẽ thường trực trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động...

Các bệnh viện lớn của Hà Nội tăng cường nhân lực phục vụ Đại lễ A80

Ước tính của cơ quan chức năng, tại lễ kỷ niệm A80, riêng khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ đón khoảng 45.000 người tham gia, bao gồm đại biểu, lực lượng diễu binh, diễu hành, cán bộ phục vụ và người dân.

Cùng với đó, dịp này, người dân ở các địa phương khác và du khách khắp nơi tới Thủ đô cũng rất đông, khoảng hơn 1 triệu lượt nên đã đặt ra yêu cầu rất cao về công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

