Hà Nội hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho hộ nghèo chuyển đổi xe xanh

Chiều 15-6, sau 4 ngày làm việc, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã kết thúc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) xem xét và quyết nghị nhiều nội dung liên quan triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai từ ngày 1-7.

Thực hiện vùng phát thải thấp, TP Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân chuyển sang xe điện. ẢNH: MINH TUẤN

Trong số các nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua, có nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đây là nghị quyết nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, khi TP Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp. Theo đó, nghị quyết này quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn vay cho đơn vị, tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh (với nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội) là 30% lãi suất vay vốn của hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

Đặc biệt, nghị quyết quy định việc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với hộ nghèo trên địa bàn TP Hà Nội khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, mức hỗ trợ bằng 100% giá trị phương tiện chuyển đổi xanh nhưng không quá 20 triệu đồng. Cùng với đó, nghị quyết quy định miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) cho người di chuyển trong Vành đai 1 kể từ ngày 1-1-2027 đến hết ngày 31-12-2027; miễn tiền vé đến hết ngày 31-12-2030 cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hoặc đường sắt đô thị trên toàn địa bàn thành phố trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị xã hội đặc biệt của đất nước và của TP Hà Nội.

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