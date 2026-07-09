Khởi công cải tạo rạch Văn Thánh trong tháng 10-2026

Chiều 9-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Tại họp báo, ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, thông tin tình hình thực hiện Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây (gọi tắt là Dự án). Dự án có tổng mức đầu tư 8.555,581 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Ông Trần Văn Trọng thông tin tại họp báo

Dự án được tách thành 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 1: Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây. Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án.

Về tình hình thực hiện, đối với dự án thành phần 1, Ban đang tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến hoàn thành phê duyệt trong tháng 7-2026. Công trình sẽ được thi công cuốn chiếu cho phù hợp với tình hình giải phóng mặt bằng. Dự kiến trong tháng 10-2026 sẽ khởi công gói thầu Xây lắp 1. Sau đó sẽ triển khai 2 gói thầu còn lại theo kế hoạch bàn giao mặt bằng của địa phương.

Đối với dự án thành phần 2, Ban đang phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây và UBND phường Thạnh Mỹ Tây thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm và triển khai các thủ tục tiếp theo trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng.

Theo ông Trọng, khi dự án hoàn thành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và không gian sống dọc tuyến sẽ được nâng cấp, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, bảo đảm hệ sinh thái và mang đến môi trường sống văn minh, thuận tiện hơn cho người dân. Đồng thời, dự án cũng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong khu vực.

Thông tin liên quan, bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết, dự án ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân sinh sống trong khu vực ven rạch. Các hộ dân đã sinh sống nhiều năm trong tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng, rác thải, điều kiện hạ tầng và sinh hoạt chưa bảo đảm.​ Qua khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, có khoảng 749 trường hợp bị giải tỏa toàn phần. Thành phố cũng đã phân bổ cho phường gần 400 căn hộ tái định cư.

Bà Nguyễn Thị Châu Thi thông tin tại họp báo

Theo kế hoạch, UBND phường Thạnh Mỹ Tây triển khai các tổ công tác để rà soát, nắm bắt tình hình, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cần thiết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

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