Quy hoạch TPHCM hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân

Sáng 12-7, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời, với chủ đề "Quy hoạch tổng thể TPHCM - Tầm nhìn 100 năm". Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, dự chương trình.

Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 7-2026. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Gỡ nỗi lo “quy hoạch treo”

Tại chương trình, câu hỏi của các cử tri chủ yếu xoay quanh mối quan tâm Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm có gì khác so với các quy hoạch trước đây và làm thế nào để người dân không còn nỗi lo "quy hoạch treo".

Thông tin đến cử tri, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Phạm Bình An cho biết, điểm khác biệt cơ bản của quy hoạch lần này là thành phố xây dựng quy hoạch tổng thể theo hướng tích hợp, lồng ghép quy hoạch tỉnh (tức quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội) với quy hoạch chung (quy hoạch không gian phát triển và hạ tầng đô thị). Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai dự án và đưa quy hoạch nhanh vào cuộc sống.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Một trong những nội dung được nhiều cử tri quan tâm là giải pháp khắc phục tình trạng "quy hoạch treo". Trao đổi với cử tri Tôn Nữ Xuân Quyên (phường Phú Nhuận), ông Phạm Bình An cho biết, Luật Đất đai và Luật Quy hoạch có những quy định cụ thể nhằm bảo vệ quyền của người sử dụng đất trong quá trình triển khai quy hoạch.

Cụ thể, nếu khu đất mới nằm trong quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người dân vẫn được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện đầy đủ các quyền hợp pháp theo quy định. Trường hợp đất đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất nhưng dự án chưa triển khai, người sử dụng đất bị hạn chế một số quyền theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, sau 2 năm mà Nhà nước chưa thực hiện dự án, cơ quan có thẩm quyền phải rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất, tránh tình trạng quy hoạch treo kéo dài.

Thành phố xây dựng quy hoạch tổng thể theo hướng tích hợp, lồng ghép quy hoạch tỉnh

Thông tin thêm tại chương trình, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM Hoàng Tùng cho biết, hiện toàn thành phố có khoảng 437 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt qua nhiều thời kỳ. Sau khi Quy hoạch tổng thể được thông qua, TPHCM dự kiến triển khai khoảng 139 đồ án quy hoạch phân khu mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị sau mở rộng.

Nhiều chính sách nâng chất lượng sống

Nêu ý kiến tại chương trình, nhiều cử tri kỳ vọng Quy hoạch TPHCM sẽ đem đến những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày của người dân, từ việc đi lại thuận tiện hơn, môi trường sống tốt hơn đến cơ hội an cư của người lao động.

Về vấn đề này, PGS-TS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, cho biết, điểm mới của quy hoạch lần này là chuyển từ xử lý từng vấn đề riêng lẻ sang cách tiếp cận đồng bộ. Đây là nền tảng để các dự án đầu tư được thực hiện đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.

Quy hoạch là nền tảng để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở QH-KT TPHCM, cho biết thêm, quy hoạch xác định mạng lưới đường sắt đô thị là hệ thống giao thông khung để phát triển đô thị theo mô hình TOD. Các khu dân cư, thương mại và dịch vụ sẽ được bố trí quanh các nhà ga metro, giúp người dân tiếp cận việc làm và các tiện ích trong bán kính đi bộ, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Đối với ngập nước và biến đổi khí hậu, ông Phan Văn Tuấn cho biết, TPHCM sẽ chuyển sang mô hình "thành phố bọt biển", ưu tiên bảo vệ các hành lang thoát nước tự nhiên dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, phát triển các vùng trữ nước và công viên ngập nước nhằm tăng khả năng thấm, điều tiết dòng chảy. Thành phố cũng xây dựng kịch bản thích ứng theo nguyên tắc "cao - thấp - biển", kết hợp các công trình kiểm soát triều, hồ điều hòa liên vùng với các giải pháp phi công trình như: kiểm soát khai thác nước ngầm, hạn chế sụt lún và bảo vệ nghiêm ngặt rừng ngập mặn Cần Giờ.

Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 7-2026. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Dành quỹ đất cho nhà ở xã hội Gửi ý kiến đến chương trình, nhiều cử tri quan tâm đến việc thành phố phân bổ quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp. Trao đổi lại, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Phạm Bình An cho biết, quy hoạch sẽ dành quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và thuê mua tại các đô thị mới, khu công nghiệp, trung tâm logistics, khu đổi mới sáng tạo và khu vực quanh các ga metro. Mục tiêu là rút ngắn khoảng cách giữa nơi ở với nơi làm việc, giảm chi phí đi lại và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Thành phố cũng đang xây dựng các cơ chế ưu đãi về thủ tục, đất đai và nguồn vốn để thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, trường học, y tế và không gian công cộng sẽ được đưa vào quy hoạch phân khu, chương trình phát triển nhà ở và danh mục dự án ưu tiên; đồng thời thiết lập cơ chế giám sát nhằm bảo đảm quỹ đất phục vụ an sinh không bị điều chỉnh tùy tiện.

THU HƯỜNG