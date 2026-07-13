Cắt tỉa cây xanh ưu tiên bảo đảm an toàn trước mùa mưa

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, công tác cắt tỉa cây xanh đô thị đang được triển khai trước mùa mưa theo đúng quy trình kỹ thuật, với mục tiêu ưu tiên bảo đảm an toàn, phòng ngừa nguy cơ gãy cành, đổ cây trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Liên quan công tác cắt tỉa cây xanh đô thị trong mùa mưa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh cho biết, việc chăm sóc, bảo dưỡng công viên và cây xanh được thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi nhằm lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực chuyên môn, bảo đảm chất lượng duy tu hệ thống cây xanh.

Qua kiểm tra thực tế tại các tuyến đường như Sư Vạn Hạnh, Võ Văn Tần, Phạm Hùng..., Sở Xây dựng ghi nhận phần lớn cây xanh được cắt tỉa đúng quy trình kỹ thuật. Công tác này được triển khai trước mùa mưa nhằm phòng ngừa nguy cơ gãy cành, đổ cây khi xảy ra mưa lớn, giông lốc, đồng thời vẫn bảo đảm điều kiện sinh trưởng, phát triển lâu dài của cây.

Theo Sở Xây dựng, một số cây được cắt tỉa nhiều hơn bình thường là các cây cổ thụ có kích thước lớn, nằm ở vị trí trống trải, thường xuyên chịu tác động của gió mạnh hoặc dưới đường dây điện trung thế. Việc thu ngắn cành, hạ thấp tán được thực hiện trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và công trình hạ tầng.

Sở Xây dựng cũng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với công tác chăm sóc, bảo dưỡng và cắt tỉa cây xanh, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công hạn chế ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sinh hoạt của người dân.

Về phát triển mảng xanh đô thị, Sở Xây dựng đã đề nghị các địa phương rà soát quỹ đất trồng cây, khảo sát chủng loại cây phù hợp để triển khai xã hội hóa chương trình trồng cây xanh; đồng thời tận dụng các khu đất công chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, các dự án chậm triển khai để phát triển tạm thời công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Các địa phương cũng được yêu cầu lập danh mục các khu đất quy hoạch công viên, cây xanh chưa được đầu tư để xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Thời gian tới, cùng với đầu tư công, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) nhằm phát triển hệ thống cây xanh đô thị đồng bộ, bền vững.

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