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Dự án đường Bắc Nam 3: Gần 500 tỷ đồng bồi thường đợt 1 cho người dân phường Đông Hòa

SGGPO

Sáng 14-7, UBND phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án đường Bắc Nam 3.

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Người dân làm thủ tục nhận bồi thường tại phường Đông Hòa. Ảnh: MINH HUYỀN

Có mặt từ sớm tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hòa (phường Đông Hòa) - điểm chi trả tiền bồi thường, ông Nguyễn Hoàng (ngụ khu phố Nội Hóa 1) sẵn sàng làm thủ tục nhận tiền.

Gia đình ông Hoàng bị ảnh hưởng bởi dự án với diện tích trên 220m2 và công trình trên đất. Theo quyết định của cơ quan chức năng, gia đình ông Hoàng được bồi thường về đất số tiền hơn 8,8 tỷ đồng. Gia đình ông Hoàng là một trong 104 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án mà phường Đông Hòa chi trả trong đợt 1, với tổng số tiền hơn 499 tỷ đồng.

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Nhiều hộ dân đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: ANH TOÀN

Ông Hồ Thái Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hòa, cho biết, dự án đường Bắc Nam 3 đi qua địa bàn phường có 125 trường hợp bị ảnh hưởng.

Trong đợt 1, UBND phường Đông Hòa phê duyệt phương án đối với 104 trường hợp. Dự kiến hoàn tất việc phê duyệt phương án và tổ chức chi trả các trường hợp còn lại trong tháng 8-2026. Phường sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường và vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

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Công chức phường Đông Hòa giải quyết hồ sơ nhận tiền bồi thường của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Bắc Nam 3. Ảnh: ANH TOÀN

Theo ông Hồ Thái Hòa, sau khi UBND phường Đông Hòa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công trình. Đến nay, phường chưa ghi nhận trường hợp nào không đồng thuận với chủ trương và phương án triển khai dự án; chỉ phát sinh một số kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản gắn liền với đất. Nhờ sự đồng thuận của người dân, công tác chi trả diễn ra thuận lợi, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

PHƯƠNG UYÊN

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