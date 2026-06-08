Hà Nội: Khởi tố Ngọc "sùi" và 6 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản

Chiều 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội thông tin vừa triệt phá một ổ nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án trên gồm: Lộ Xuân Huy (trú tại xã An Khánh, Hà Nội); Bùi Huỳnh Bính Ngọc (trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội; thường gọi là Ngọc "sùi"); Nguyễn Trung Thành (trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Quý Thái (trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội); Nguyễn Hữu Thế (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Hữu Hưởng (trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội).

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, Bùi Huỳnh Bính Ngọc đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An, nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động của mình. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi bàn bạc, các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép đối với anh C.C.M. Theo đó, Ngọc thuê một nhóm đối tượng là thương binh sử dụng xe 3 bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên khách sạn, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn có hành vi đến trước cổng trường nơi con của anh C.C.M. đang theo học để theo dõi và quay clip đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.



Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Do lo ngại hoạt động kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi của mình, anh C.C.M. đã buộc phải chuyển số tiền 6,8 tỷ đồng cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã phân chia theo thỏa thuận từ trước.

Theo cơ quan công an, Bùi Huỳnh Bính Ngọc là đối tượng có 2 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Trung Thành có 2 tiền án về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện Bùi Huỳnh Bính Ngọc và Nguyễn Trung Thành đang bị tạm giam trong 1 vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra.

ĐỖ TRUNG