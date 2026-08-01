Sức sống cơ sở

Người cao tuổi, người yếu thế được hỗ trợ làm thủ tục hành chính tại nhà

SGGPO

Ngày 1-8, UBND xã Nghĩa Thành ra mắt mô hình “Tổ phản ứng nhanh” nhằm hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú.

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Người dân được “Tổ phản ứng nhanh” xã Nghĩa Thành hỗ trợ thủ tục ngay tại chỗ

Ngay sau khi triển khai, tổ đã hỗ trợ ông Nguyễn Bá Đạt (ấp Phước An, xã Nghĩa Thành), người cao tuổi có thị lực kém và gặp khó khăn trong việc đi lại, giúp ông hoàn tất thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và đăng ký khai sinh cho cháu nội. Toàn bộ hồ sơ được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo quy định, kết quả được trả tận nhà.

Ngoài hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, tổ còn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp người cao tuổi và người yếu thế tiếp cận các tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính.

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NHƯ ANH

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