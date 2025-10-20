Hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ, chiều 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo báo cáo, Chính phủ đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, thi hành pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nguồn lực để thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; góp phần tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương, khơi thông, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Về xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; chủ động, tích cực đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” về cơ chế. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết (bao gồm cả kỳ họp này), nhiều nhất từ trước đến nay. Chính phủ đã không ngừng hoàn thiện thể chế, hình thành cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ cho việc quản trị và phát triển đất nước.

Về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, báo cáo nhấn mạnh 10 thành tựu nổi bật. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao. Mặc dù đối mặt bối cảnh bất ổn, dịch bệnh và thiên tai, nhưng kinh tế vẫn phát triển với tốc độ cao, năm sau cao hơn năm trước, đưa quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD (thứ 37 thế giới) lên 510 tỷ USD (thứ 32 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Đây là điểm sáng lớn được quốc tế đánh giá cao.

Phiên họp chiều 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Chính phủ đã thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả thiết thực (chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách nhà nước, đã thực hiện xóa trên 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành mục tiêu trước 5 năm 4 tháng...).

Báo cáo cũng nêu, hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá. Đến hết năm 2025, cả nước dự kiến hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc và 1.711km đường ven biển, vượt các mục tiêu đề ra. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng như: sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3 được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, đưa tốc độ internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới…

Báo cáo đánh giá, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Những thành tựu toàn diện đó đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vẫn còn những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã được Thủ tướng Chính phủ nêu thẳng thắn, đầy đủ trong báo cáo trình bày trước Quốc hội trong phiên khai mạc kỳ họp sáng 20-10.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào 12 nội dung trọng tâm.

Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân…

Chính phủ cũng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

PHAN THẢO