Chính phủ sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế

Sáng 20-10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025

Về phát triển KT-XH năm 2025 và 5 năm 2021-2025, Thủ tướng cho biết, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề vượt dự báo, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình trong nước nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Song, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, xấp xỉ đạt 2/26 chỉ tiêu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội; các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu KT-XH.

Thủ tướng nêu rõ, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%). Trong đó, năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tăng trưởng chỉ đạt 2,55%; giai đoạn 4 năm 2022-2025 tăng trưởng bình quân 7,2%/năm, vượt mục tiêu 6,5- 7%.

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước, vượt xa mục tiêu 8,3 triệu tỷ đồng; tăng thu, tiết kiệm chi 1,57 triệu tỷ đồng…

Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Thủ tướng cho biết, biên chế khối hành chính Nhà nước giảm 145.000 người, chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp dần đi vào nền nếp.

Đánh giá chung, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 là rất đáng trân trọng, tự hào, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực, tạo đà phát triển nhanh, bền vững, tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước...

Quốc hội sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối năm 2025, trong đó có: tập trung thúc đẩy tăng trưởng trên 8% gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; ứng phó kịp thời, hiệu quả các cú sốc từ bên ngoài; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19-12-2025, trong đó có dự án thành phần 1 đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, 2 trung tâm thể thao lớn tại Hà Nội và TPHCM…

Tăng chi đầu tư phát triển lên 40%

Về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2026, Thủ tướng nêu rõ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định. Chính phủ phấn đấu tăng thu NSNN ít nhất 10%; triệt để tiết kiệm chi, giảm chi thường xuyên; tăng chi đầu tư phát triển lên 40%; cắt ngay từ khi phân bổ ngân sách 5% chi đầu tư (dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) và 10% chi thường xuyên (dành cho an sinh xã hội).

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 gồm 15 chỉ tiêu phát triển KT-XH; trong đó tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD; CPI bình quân tăng khoảng 4,5%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1-1,5% ...

Ngân sách Trung ương đầu tư không quá 3.000 dự án (kể cả dự án chuyển tiếp) cho giai đoạn 2026-2030; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40% GDP; đẩy mạnh xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương.

Chính phủ sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; tổng kết việc thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để thể chế hóa thành chính sách chung cho cả nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc. Năm 2026, Chính phủ sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; cắt giảm 50% thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tập trung xử lý các dự án tồn đọng kéo dài; tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương... Chính phủ sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và sàn giao dịch bất động sản; xây dựng đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường, không khí, ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TPHCM…

Thủ tướng nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, với sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và phong trào đổi mới sáng tạo, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ rất nặng nề nhưng vô cùng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

LÂM NGUYÊN