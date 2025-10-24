Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân nam sinh tử vong cạnh ao nước

Chiều 24-10, ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam học sinh trên địa bàn.

Khu vực gần hiện trường nơi em N.V.K. gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 20 ngày 24-10, em N.V.K. (sinh năm 2009, trú thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng bạn ra khu vực hồ nước ở đầu làng câu cá. Trong lúc vui chơi, em K. bất ngờ ngã bất tỉnh. Người bạn đi cùng cùng người dân xung quanh nhanh chóng đưa em đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngay trong chiều cùng ngày, lãnh đạo xã Thạch Lạc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

