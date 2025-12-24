Hà Tĩnh lên phương án khắc phục sự cố nứt đồi ở xã biên giới

Cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, lên phương án để sớm xử lý, khắc phục sự cố nứt, sụt đất tại ngọn đồi ở xã biên giới Sơn Kim 2.

Ngày 24-12, ông Cao Kỷ Vị, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trường sự cố nứt, sụt đất tại ngọn đồi sát khu dân cư thôn Quyết Thắng, nhằm bàn phương án xử lý, khắc phục.

Theo dự kiến ban đầu, sau khi hoàn tất các thủ tục, tính toán khối lượng và kinh phí, việc khắc phục sẽ được triển khai từ cuối tháng 12-2025. Phương án xử lý là huy động máy móc bốc dỡ, di chuyển các lớp đất phong hóa, hạ thấp độ cao tại khu vực ngọn đồi nứt, sụt để bảo đảm an toàn cho khu dân cư và công trình hạ tầng xung quanh.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường nứt, sụt đất tại ngọn đồi ở xã Sơn Kim 2

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, chiều 15-11, do mưa kéo dài, ngọn đồi cao khoảng 50m xuất hiện nhiều vết nứt lớn, dài khoảng 150-200m, rộng từ 40cm đến gần 2m, sâu 1-2m và có xu hướng tiếp tục lan rộng. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các hộ dân sinh sống dưới chân đồi và tuyến đường giao thông liên xã.

Hiện trường nứt, sụt đất tại ngọn đồi ở xã Sơn Kim 2

DƯƠNG QUANG