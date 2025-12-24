Tây Ninh: Không để người lao động đứng ngoài tổ chức công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn phải quán triệt phương châm: “Họp ít hơn, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, sự hài lòng của người lao động nhiều hơn”.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Tây Ninh chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khóa I

Ngày 24-12, Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra với sự tham dự của 400 đại biểu, đại diện cho gần 500.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động toàn tỉnh.

Tham dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, để hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu, các cấp công đoàn tỉnh Tây Ninh cần đổi mới đồng bộ nội dung và phương thức hoạt động; chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”. Các kết quả đạt được phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động của từng loại hình cơ sở, vào từng gia đình và mỗi cá nhân đoàn viên người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải, ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đạt được nhiệm kỳ qua. Trong đó, nổi bật là các cấp công đoàn đã chăm lo cho gần 1,2 triệu lượt người lao động, với kinh phí 520 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đề nghị, thời gian tới, Công đoàn cần vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới, lấy người lao động làm trung tâm và bảo vệ các quyền lợi thiết thực như tiền lương, điều kiện làm việc.

Các cấp công đoàn coi phát triển nhà ở xã hội là trụ cột an sinh quan trọng, phối hợp hoàn thiện các thiết chế Công đoàn để người lao động an tâm sản xuất. Đặc biệt, phải quyết liệt phát triển đoàn viên tại khu vực kinh tế tư nhân, bảo đảm không để người lao động đứng ngoài tổ chức Công đoàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trao tặng bức khánh chúc mừng đại hội

Tại Đại hội đã thông qua quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 10 ủy viên. Đồng chí Trần Lê Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.

QUANG VINH