Hà Tĩnh: Nhắc nhở giáo viên có tác động quá mức với trẻ mầm non

Ngày 14-4, UBND phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đã xác minh sự việc liên quan đến hình ảnh một giáo viên có những động tác chưa phù hợp với trẻ, xảy ra tại Trường Mầm non Bắc Hà.

Sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh)

Từ tối 13-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần một phút, trích xuất từ camera lớp học, ghi lại hình ảnh sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày tại một lớp học của Trường Mầm non Bắc Hà.

Lúc này, phát hiện một bé trai chưa tập trung, một nữ giáo viên đi vào vị trí của bé rồi đưa tay giữ và lắc đầu bé. Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về cách ứng xử đối với trẻ mầm non.

Xác minh sự việc, lớp học trên do cô Phan Thị N., và Nguyễn Thị H., chủ nhiệm. Người có hành động trong clip là cô Phan Thị N. và cháu bé liên quan là T.G.B. (học sinh lớp Nemo 3).

Sáng 14-4, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã làm việc với nhà trường và phụ huynh.

Theo tường trình từ phía các cô giáo liên quan, chiều 13-4, trong giờ học, giáo viên tổ chức cho lớp ôn luyện chuẩn bị tham gia cuộc thi "Rung chuông vàng" do trường tổ chức. Khi đó, cháu T.G.B., mất tập trung nên cô N. đã đến trước mặt cháu, dùng hai tay giữ và lắc đầu để nhắc nhở cháu tập trung.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Bắc Hà đã trực tiếp liên lạc và gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu T.G.B. Đồng thời, báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và Sở GD-ĐT.

Sau sự việc, cháu T.G.B., không bị ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần ổn định, tâm lý dần trở lại bình thường.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định, hành động của cô giáo trong đoạn clip chưa đến mức xử lý theo quy định pháp luật.

Phía gia đình cháu T.G.B., cũng đã chấp nhận lời xin lỗi phía nhà trường và giáo viên liên quan; đồng thời bày tỏ mong muốn sự việc được xem xét thấu đáo, khách quan, trên tinh thần nhân văn.

Qua sự việc, UBND phường Thành Sen yêu cầu Trường Mầm non Bắc Hà tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại các lớp học; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đảm bảo môi trường học đường thực sự an toàn, thân thiện.

DƯƠNG QUANG