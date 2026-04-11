Hơn 1.600 học sinh trải nghiệm Robotics, vẽ tranh cùng AI

Ngày 11-4, tại Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Rạch Dừa, TPHCM), 1.640 học sinh được trải nghiệm các hoạt động sôi nổi, thú vị tại Ngày hội STEM năm học 2025-2026.

Các em học sinh trải nghiệm robotics

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được giới thiệu về môn học STEM và các mô hình STEM lý thú như: tàu metro, quạt máy, xe năng lượng và hướng dẫn sử dụng một số mô hình đơn giản.

Ngày hội mang đến cho các em học sinh những mô hình STEM lý thú.

Không chỉ vậy, các em còn tham gia trải nghiệm vẽ tranh cùng AI, tự tay điều khiển robot đá bóng, robot chinh phục sa bàn đỉnh Fansipan, chinh phục đường đua, trải nghiệm với những sợi kẽm nhung để tạo nên những bông hoa, chiếc quạt xinh xắn…

Điểm nhấn của chương trình là 54 gian trưng bày sản phẩm STEM đa dạng của các em học sinh. Đó là những sản phẩm, mô hình phục vụ học tập, minh họa kiến thức đã học, các sản phẩm thủ công từ giấy, đất sét, gỗ, vật liệu tái chế, các món ăn do các em tự tay chế biến…

Các em tham gia các trò chơi tại ngày hội

Mang đến ngày hội mô hình bệ phóng tên lửa nước mang tên “Ước mơ bay xa”, em Lê Văn Hoàn, học sinh lớp 8.4 chia sẻ, ở lớp 8, khi được học về áp suất, em đã có ý tưởng chế tạo ra chiếc tên lửa này. Theo nguyên lý em được học, khi không khí được nén vào bệ phóng, áp suất tăng cao sẽ tạo ra lực đẩy mạnh, giúp tên lửa phóng lên.

Mô hình được em hoàn thiện trong 5 ngày với những vật liệu tái chế như ống nhựa, chai nước ngọt, đồng hồ đo áp suất cũ. “Em chỉ phải bỏ tiền mua… keo dán thôi. Được tự tay tạo ra món đồ chơi thú vị từ kiến thức đã học khiến em cảm thấy rất thích thú”, Hoàn nói.

Mô hình "Ước mơ bay xa" của em Lê Văn Hoàn

Còn “đầu bếp nhí” Đỗ Phương Linh, học sinh lớp 6.4 thì đã dành ra 3 tiếng để tự làm những chiếc bánh quy lưỡi mèo. Em cũng cặm cụi tự ủ sữa chua trong 12 tiếng để tham dự ngày hội. Cô bé cho hay, kiến thức khoa học Tự nhiên và Công nghệ đã giúp em có thể tự làm được những món ăn tốt cho sức khỏe.

Những sản phẩm STEM do các em học sinh thực hiện

Thầy Đào Vĩnh Bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi khẳng định, giáo dục STEM đang ngày càng khẳng định vai trò trong việc hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Sự kết hợp kiến thức giữa các môn học giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

Thông qua hoạt động thực hành, trải nghiệm, nghiên cứu và sáng tạo, học sinh chủ động khám phá tri thức, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Ngày hội STEM là sân chơi bổ ích để các em thỏa sức sáng tạo, hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Các em học sinh trải nghiệm với kẽm nhung

Tổng kết chương trình, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 4 giải Nhì , 6 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các đội thi. Chương trình được sự đồng hành của Công ty tư vấn và Đào tạo giáo dục Sài Gòn.

KHÁNH CHI