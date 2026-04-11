Sôi nổi Ngày hội Pháp ngữ năm 2026 tại TPHCM

Sáng 11-4, tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM và Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức Ngày hội Pháp ngữ năm 2026.

Học sinh hào hứng tham dự lễ khai mạc Ngày hội Pháp ngữ năm 2026

Ngoài Tổng lãnh sự Pháp, ngày hội có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Thuỵ Sĩ, Canada, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) cùng các trường đại học, tổ chức du học trên thế giới.

Bên cạnh hoạt động chia sẻ chuyên môn, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu giữa học sinh các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, ngày hội là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh ngôn ngữ, văn hoá và cộng đồng các quốc gia sử dụng tiếng Pháp.

Tại TPHCM, dạy và học tiếng Pháp đã trở thành truyền thống lâu đời. Cụ thể, từ năm 1994, tiếng Pháp bắt đầu giảng dạy tại các trường THCS. Đến năm 2006, hoạt động giảng dạy tổ chức xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12.

Ngành giáo dục thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng giáo viên cùng các hội thi, hoạt động trải nghiệm học tập, giao lưu văn hoá, giúp phong trào dạy và học tiếng Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định phong trào dạy và học tiếng Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ tại TPHCM

Về phía đơn vị phối hợp, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM cho hay, đây là lần đầu tiên Ngày hội Pháp ngữ được tổ chức trong khuôn viên một trường THPT tại TPHCM.

"Tháng 10-2024, quan hệ giữa Việt Nam và Pháp được nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Trong vòng ba năm, mạng lưới cơ sở giáo dục đã mở rộng từ 11 lên 32 cơ sở giáo dục dạy tiếng Pháp, mở ra nhiều cơ hội học tập, làm việc giữa hai quốc gia", ông Etienne Ranaivoson thông tin.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, chia sẻ về các cơ hội học tập và nghề nghiệp tại Ngày hội Pháp ngữ năm 2026

Trên cơ sở đó, Ngày hội Pháp ngữ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: cuộc thi hùng biện, tọa đàm chia sẻ cơ hội việc làm, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc, triển lãm ảnh, trình chiếu phim ngắn...

Trao đổi bằng tiếng Pháp thông qua hoạt động thi đấu cờ vua

Võ Sáng Phương Long, học sinh lớp 8P1, Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TPHCM) chia sẻ: "Lần đầu tiên em được trải nghiệm nhiều hoạt động trong cộng đồng Pháp ngữ đến như vậy. Em biết thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp và sẽ tiếp tục theo đuổi việc học ngôn ngữ này lâu dài".

Học sinh tìm hiểu về chương trình giáo dục và cơ hội học bổng tại các trường học ở Pháp

Theo thống kê của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM, tiếng Pháp hiện nay là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4, đồng thời là ngoại ngữ được học nhiều thứ 2 tại Việt Nam. Trên thế giới, ngôn ngữ này có khoảng 400 triệu người đang theo học.

THU TÂM