Tuyển sinh đại học 2026: Nhiều trường tuyển sinh ngành sư phạm bằng điểm thi tốt nghiệp

Thông tin từ Trường Đại học (ĐH) Sư phạm TPHCM, kỳ tuyển sinh đại học 2026, trường dự kiến tuyển khoảng 5.200 chỉ tiêu với 5 phương thức: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của bộ; xét tuyển học sinh lớp chuyên; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) chuyên biệt do trường tổ chức với điểm học THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc ĐGNL chuyên biệt với điểm thi năng khiếu.

Trong khi đó, Trường ĐH Sài Gòn dự kiến tuyển khoảng 5.600 chỉ tiêu với 4 phương thức: tuyển thẳng theo quy chế của bộ; xét điểm thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức; xét điểm thi đầu vào đại học V-SAT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trường ĐH An Giang (ĐHQG TPHCM) tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu và chỉ sử dụng 2 phương thức gồm: tuyển thẳng theo quy chế của bộ; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM.

Tại khu vực phía Bắc, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 6.000 chỉ tiêu. Các phương thức được trường sử dụng gồm: tuyển thẳng theo quy chế của bộ; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét điểm thi ĐGNL do trường tổ chức; xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội.

Còn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến tuyển khoảng 4.700 chỉ tiêu, với 5 phương thức: tuyển thẳng - ưu tiên xét tuyển theo quy chế của bộ; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét điểm học bạ THPT; xét điểm thi ĐGNL do trường tổ chức và điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM; xét kết hợp với điểm thi năng khiếu.

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) sử dụng đến 6 phương thức xét tuyển gồm: tuyển thẳng theo quy chế của bộ; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét điểm thi ĐGNL của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và thi năng khiếu; kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

THANH HÙNG