730 học sinh tranh tài tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

Sáng 14-4, tại Học viện cán bộ TPHCM, UBND TPHCM phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT và UBND TPHCM cùng đại diện Quân khu 7 và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc hội thao

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo hội thao; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; cùng đại diện các Sở GD-ĐT, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên là học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh THPT là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào giảng dạy và học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, qua đó góp phần kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn học này ở cấp THPT; phát hiện những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua học tập.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ niềm vinh dự khi TPHCM được Bộ GD-ĐT chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh THPT toàn quốc lần thứ 4 năm 2026. Thành phố hân hoan chào đón 250 cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, huấn luyện viên và 730 học sinh là vận động viên đến từ 33 địa phương trên cả nước.

TP đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác điều hành, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối để hội thao diễn ra nghiêm túc, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra. TPHCM xác định phát triển con người toàn diện là mục tiêu cốt lõi, trong đó giáo dục và đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Hội thao sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 20-4. Hội thao sẽ bao gồm phần thi toàn đoàn và thi cá nhân theo từng nội dung của các khối lớp khác nhau. Cụ thể khối 10 thi đội ngũ từng người không có súng; thi kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Khối 11, thi ném lựu đạn xa trúng đích; thi tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày. Khối 12 thi bắn đạn thật súng tiểu liên AK; thi vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động; thi chạy vũ trang.

THU TÂM