Báo động tình trạng học sinh đuối nước

Ngày 10-4, ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết, ngành giáo dục đã yêu cầu các cơ sở tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không tắm, vui chơi tại sông, hồ không an toàn sau khi liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.

Thống kê sơ bộ từ đầu tháng 4 đến nay, tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế đã xảy ra nhiều vụ đuối nước, khiến hơn 10 học sinh tiểu học và THCS tử vong. Riêng tại Quảng Trị, từ ngày 2 đến 9-4 ghi nhận ít nhất 5 vụ đuối nước, làm 6 học sinh thiệt mạng.

Theo Trung tá Dương Tuấn Anh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, khi gặp sự cố, các em thường lúng túng, thiếu kỹ năng xử lý. Đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm. Khi xảy ra sự cố, cần báo ngay cho lực lượng chức năng qua số 114 để được hỗ trợ kịp thời.

