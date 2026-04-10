Giáo dục

“Đờn ca tài tử - Giữ hồn di sản - Kiến tạo giá trị địa phương”

SGGPO

Ngày 10-4, tại Trường THCS Dương Văn Mạnh (phường Tam Long, TPHCM), cụm chuyên môn số 15 của ngành GD-ĐT TPHCM tổ chức chuyên đề “Đờn ca tài tử - Giữ hồn di sản - Kiến tạo giá trị địa phương”.

Trong chuyên đề, các em học sinh được gặp gỡ các tài tử nổi tiếng của địa phương.
Trong chuyên đề, các em học sinh được gặp gỡ các tài tử nổi tiếng của địa phương.

Chương trình có sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh gần 50 cơ sở giáo dục trực thuộc cụm, cùng sự hiện diện đặc biệt của các nghệ nhân tên tuổi tại địa phương như Nhạc sĩ Huỳnh Văn Lân và Tài tử Nguyễn Thị Xuân Trang.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi động với các tiết mục biểu diễn Đờn ca tài tử do học sinh và nghệ nhân thể hiện. Những giai điệu truyền thống mang đặc trưng của Nam Bộ đã mang đến cho học sinh trải nghiệm trực quan, góp phần khơi dậy niềm yêu thích đối với nghệ thuật dân gian.

Các em học sinh được thưởng thức các tiết mục đặc sắc và giao lưu với Tài tử Nguyễn Thị Xuân Trang và Nhạc sĩ Huỳnh Văn Lân.

Thông qua chuyên đề, các em học sinh được tiếp cận với các nội dung: Khái quát về nghệ thuật đờn ca tài tử; Nguồn gốc, trang phục, nhạc cụ và các bài tổ; Ý nghĩa của đờn ca tài tử trong đời sống văn hóa Nam Bộ; Thực trạng bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử hiện nay; Sáng tạo sản phẩm truyền thông quảng bá giá trị văn hóa địa phương.

Các hoạt động học tập được tổ chức theo hướng trải nghiệm - khám phá - sáng tạo, kết hợp giữa thuyết trình, trò chơi, phỏng vấn nhân vật, thảo luận nhóm và sáng tạo sản phẩm truyền thông.

Các thầy cô giáo tham quan khu trưng bày sản phẩm sáng tạo của học sinh.

Theo ban tổ chức, chuyên đề được tổ chức nhằm giúp học sinh hình thành ý thức trân trọng và tự hào về di sản văn hóa của quê hương. Đồng thời giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy học môn Giáo dục địa phương theo hướng phát triển năng lực học sinh, kết hợp giữa giáo dục văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ số.

KHÁNH CHI

Từ khóa

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn