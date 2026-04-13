Thêm trường học dừng tổ chức ăn bán trú do liên quan vụ việc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Ngày 13-4, thông tin phản ánh từ phụ huynh học sinh cho biết, có thêm hai trường thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú do lo ngại liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM).

Học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây được kiểm tra dịch tễ sau vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, Trường THCS Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM) gửi thông báo khẩn cho tất cả phụ huynh học sinh về việc tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh bắt đầu từ ngày 13-4.

"Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong thời gian kiểm tra cuối học kỳ II, Ban Giám hiệu Trường THCS Thanh Đa thông báo tạm dừng tổ chức bán trú. Thời gian bắt đầu tạm dừng từ ngày 13-4-2026. Thời gian dự kiến tổ chức lại: khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn", thông báo cho hay.

Trong thời gian tạm dừng tổ chức ăn bán trú, học sinh đi học bình thường theo thời khóa biểu. Phụ huynh sắp xếp việc đưa đón con về nhà ăn trưa hoặc chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con ăn tại trường.

Nhà trường mở cửa các phòng bán trú cho học sinh nghỉ trưa tại trường. Phụ huynh có nhu cầu cho con ở lại trường nghỉ trưa có thể đăng ký với giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường sẽ hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú trong thời gian tạm dừng tổ chức ăn bán trú.

Trong chiều nay, ban giám hiệu, ban đại diện cha mẹ học sinh trường tổ chức cuộc họp nhằm lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh các lớp liên quan đến công tác tổ chức ăn bán trú tại trường.

Tương tự, Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định, TPHCM) gửi thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh về việc tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ ngày 13-4-2026. Việc tạm dừng đến khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn liên quan vụ việc hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) có biểu hiện ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, vào cuối tháng 1-2026, hàng loạt trường tiểu học, THCS trên địa bàn TPHCM đồng loạt tạm dừng tổ chức ăn bán trú do liên quan một đơn vị cung cấp suất ăn bị phản ánh sử dụng thực phẩm "bẩn".

Như vậy chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2026, đã có ít nhất 2 vụ việc liên quan chất lượng bữa ăn bán trú tại các trường học. Thực tế này đã và đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Riêng đại diện các trường học cho biết sẽ nghiên cứu điều chỉnh mô hình, phương thức tổ chức ăn bán trú trong năm học 2026-2027 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo đầy đủ tình hình tổ chức bữa ăn bán trú tại đơn vị, tăng cường trách nhiệm của nhà trường, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất; giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn để kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Một trong những nội dung trọng tâm của đợt tổng rà soát lần này là kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, bao gồm quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế tại trường. Việc đánh giá không chỉ dựa trên hồ sơ, giấy tờ, mà cần chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế, bảo đảm các khâu cung cấp suất ăn tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm. Các cơ sở giáo dục phải báo cáo trung thực, đầy đủ thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, gồm tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn mỗi ngày, thời gian giao nhận, loại hình tổ chức bữa ăn bán trú… theo hình thức trực tuyến.

