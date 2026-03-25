Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 25-3, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy và họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2026), cùng kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Viết Trường chủ trì hội nghị

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập dự kiến được tổ chức trọng thể vào sáng 17-4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh (số 21, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen).

Dự kiến có hơn 400 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại biểu quê hương Hà Tĩnh; đại diện dòng họ đồng chí Hà Huy Tập; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trước lễ kỷ niệm, lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh sẽ dâng hương tại Khu mộ, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại lễ kỷ niệm sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập; triển lãm, trưng bày tài liệu, hiện vật, kỷ vật về Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh xây dựng, biểu diễn theo hình thức tổng hợp ca - múa - nhạc kết hợp lời bình, tái hiện hình tượng người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Thông qua các ca khúc và ngôn ngữ múa sân khấu, chương trình khắc họa quê hương Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống hiếu học, cách mạng, nơi sinh ra và nuôi dưỡng đồng chí Hà Huy Tập.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”, dự kiến vào chiều 16-4 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự kiến có khoảng 200 đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có 150 đại biểu khách mời và 50 đại biểu có bài viết. Tại địa điểm tổ chức hội thảo sẽ trưng bày, triển lãm các tài liệu, hiện vật, kỷ vật về Tổng Bí thư Hà Huy Tập với chủ đề “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tấm gương đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập; tổ chức dâng hương, báo công tưởng niệm tại Khu lưu niệm, Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng và các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn - Đội, sinh hoạt chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập; xây dựng phim tài liệu và các ấn phẩm về Tổng Bí thư Hà Huy Tập...

DƯƠNG QUANG