Hà Trần, Tùng Dương, Thùy Chi đồng hành nhạc sĩ Gen Z Đỗ Hoàng Long trong album đầu tay

Chiều 7-10, nhạc sĩ sinh năm 2000 Đỗ Hoàng Long công bố album đầu tay Hãy nói đến khán giả, đồng thời ra mắt ca khúc chủ đề cùng tên được thể hiện bởi ca sĩ Hà Trần và Thùy Chi.

Các nghệ sĩ giới thiệu album "Hãy nói"

Đỗ Hoàng Long lựa chọn âm nhạc trong Hãy nói như chiếc gương phản chiếu những mảng sáng, tối của con người hiện đại. Với chủ đề “từ bóng tối xã hội đến ánh sáng nội tâm", album gồm 8 ca khúc. Mỗi bài là lát cắt riêng về đời sống, cảm xúc và mâu thuẫn nội tâm mà giới trẻ đương đại đang phải đối mặt. Anh không ngại chạm đến những chủ đề như định kiến xã hội, nỗi cô đơn, tổn thương, áp lực của sự hoàn hảo...

Sự pha trộn giữa đa thể loại giúp album có sự đa dạng, phản ánh tinh thần âm nhạc không biên giới mà Đỗ Hoàng Long gửi gắm. Nam nhạc sĩ cho biết hiện tại album vẫn trong quá trình sản xuất, dự kiến hoàn thiện vào tháng 12-2025.

"Album được viết ra từ những vết xước - không phải để than vãn, mà để ánh sáng có chỗ đi vào. Với tôi, âm nhạc không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể lay động và chữa lành", Đỗ Hoàng Long bày tỏ.

Đặc biệt với album này Đỗ Hoàng Long mời 3 giọng ca gồm: Hà Trần, Tùng Dương và Thùy Chi. Sự xuất hiện giữa 3 màu giọng độc lập nhưng hòa quyện đã tạo nên một tổng thể âm nhạc phong phú, có chiều sâu. Ngoài 3 giọng ca chính, album còn có sự góp mặt của ca sĩ Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân, Đông Hùng.

Hà Trần chia sẻ về cú "bắt tay" với nhạc sĩ gen Z Đỗ Hoàng Long

Đằng sau Hãy nói là ê-kíp sản xuất hùng hậu, gồm các nhạc sĩ Hoài Sa, Quân Nguyễn, Nguyễn Hoàng Duy. Các bản thu được thực hiện tại những phòng thu hàng đầu Việt Nam, với ban nhạc MR.K Band và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Bên cạnh phần âm nhạc, Hãy nói còn được chăm chút kỹ lưỡng ở mảng hình ảnh. Dự án có sự tham gia của đạo diễn Vũ Hồng Thắng, người đứng sau hàng loạt MV triệu view với khả năng kể chuyện bằng hình ảnh giàu cảm xúc.

TIỂU TÂN

