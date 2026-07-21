Vụ cháy xe khách làm 7 người chết: Hai anh em ruột được chuyển lên TPHCM điều trị

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhi gặp nạn trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1, xảy ra sáng 21-7.

Theo BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, khoảng 8 giờ sáng nay, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi bị bỏng vì tai nạn giao thông.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận 2 nạn nhân vụ cháy xe khách.

Bệnh sử ghi nhận, em N.T.T. (7 tuổi) và N.N.T.D (2 tuổi) là 2 anh em ruột, đi cùng cha mẹ trên xe khách giường nằm từ Phan Rang về Đồng Nai.

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 21-7, xe bốc cháy trên quốc lộ 1 (đoạn qua Đồng Nai). Các bé được mẹ ôm chặt, người cha đập cửa xe đưa ra ngoài.

Cha và mẹ của bệnh nhi được chuyển vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Hai bé được đưa đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM lập tức tổ chức hội chẩn toàn viện để thống nhất phác đồ điều trị chuyên môn.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi N.T.T. lơ mơ, cơ thể bỏng khoảng 50% độ 1 và 2, theo dõi bỏng hô hấp và sốc bỏng. Ê-kíp lập tức cho trẻ thở oxy qua mặt nạ, truyền dịch chống sốc, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau.

Hiện tại, bệnh nhi đã qua cơn sốc, sinh hiệu tạm ổn định, đã khóc được. Sau khi ổn định, trẻ sẽ được chuyển lên khoa Bỏng để điều trị chuyên sâu.

Theo BS Phương, kết quả thử khí CO trong máu của bệnh nhi không cao, có khả năng do người cha đập cửa thoát ra ngoài sớm nên trẻ không bị kẹt lâu trong môi trường kín.

Còn bệnh nhi N.N.T.D. (2 tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng 10% độ 1-2, được truyền dịch, kháng sinh, giảm đau. Dự kiến chiều nay, bé D. được nội soi đường hô hấp để kiểm tra và đánh giá tổn thương.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, khoảng 2 giờ sáng ngày 21-7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm cháy xe khách trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

GIAO LINH