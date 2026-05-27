Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng trường nội trú biên giới

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án Trường Nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã được tăng cường hỗ trợ.

Ghi nhận sáng 27-5, bên cạnh công nhân của đơn vị thi công, các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường đã trực tiếp đảm nhận nhiều phần việc, khẩn trương triển khai các hạng mục trên công trường. Dưới cái nắng gay gắt, cán bộ, chiến sĩ tham gia vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm, quyết tâm góp sức đẩy nhanh tiến độ công trình.

Trung tá Võ Toàn Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu, Bộ Chỉ huy đã điều động hơn 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng trường.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ công tác sẽ phối hợp cùng ban quản lý công trình khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần sớm đưa công trình trường học vào hoạt động.

Theo ông Trương Trần Quốc Bảo, Chỉ huy công trường thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Thuận, khó khăn lớn của dự án hiện nay là thiếu nhân lực thi công.

Trong 3 ngày qua, kể từ khi lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân hỗ trợ xây dựng, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và hiệu quả. Việc được tăng cường nhân lực góp phần thúc đẩy tiến độ, giúp công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

